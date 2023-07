लखनऊ: बारिश के चलते यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable prices in UP) में काफी उछाल देखने को मिल रहा है. इससे लखनऊ की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम में भारी बढोत्तरी हुई है. बारिश के कारण हरी सब्जियां महंगी हो गयी हैं. हालांकि, आलू और प्याज के दाम अब भी खरीदने लायक हैं. लोकल सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के साथ-साथ टमाटर, मिर्च , लौकी, कद्दू, तरोई और अन्य सब्जियों के दाम (Vegetable prices in Lucknow) में बढ़ोतरी हुई है.



दूसरे राज्यों से आने के कारण में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं. यूपी में बारिश के चलते खेतों में पानी जमा होने की वजह से लोकल सब्जियों की पैदावार में गिरावट आई है. कई जगह किसानों की हरी सब्जियों की फसल खराब हो गई है. इससे सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है. खासकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सब्जियां लखनऊ की मंडियों में आती हैं. बारिश और महंगाई दोनों कारणों से सब्जियां महंगी होती जा रही हैं.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): हरी मिर्च- 220 रुपये किलो, अदरक- 240 रुपये किलो, फूल गोभी- 30 रुपये प्रति पीस, टमाटर- 170 रुपये किलो, घुइयां- 60 रुपये किलो, पालक- 40 रुपये किलो, गाजर- 20 रुपये किलो, आलू- 20 रुपये किलो, कटहल- 15 रुपये किलो, लहसुन- 180 रुपये किलो, प्याज 22 रुपये किलो, नींबू- 80 रुपये किलो, भिंडी- 40 रुपये किलो, तरोई- 40 रुपये किलो, कद्दू- 25 रुपये किलो, लौकी- 40 रुपये किलो, सेम- 40 रुपये किलो, परवल- 80 रुपये किलो, करेला- 70 रुपये किलो, धनिया- 220 रुपये किलो, शिमला- 30 रुपये किलो और खीरा- 40 रुपये किलो बिक रहा है.

लखनऊ की दुबग्गा स्थित नवीन सब्जी मंडी मे सब्जी ला कर बेचने वाले व्यापारी बबलू कहते है कि ‘बरसात व जलजमाव के चलते मंडी में सब्जियों की आवक पिछले कुछ हफ़्तो से प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते हरी सब्जियों के दामों में तेजी आ गई है. (UP Vegetable Prices Update 11 July 2023)

ये भी पढ़ें- विमान सेवाओं पर खराब मौसम का बुरा असर, एक फ्लाइट का डायवर्जन और कई में विलंब