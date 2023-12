लखनऊ: बेमौसम बारिश का असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) बढ़ सकते हैं. मौसमी सब्जियां महंगी (Vegetable price in Lucknow) हो सकती हैं. कई दिन से मौसम के करवट लेने का सिलसिला जारी है. पश्चिमी यूपी में कहीं हल्की, तो कहीं तेज बारिश हुई. सोमवार सुबह से लखनऊ में रुक-रुक कर तेज बारिश हुई. इससे सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है. बारिश और हवा से खेतों में गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है. खेतों में तैयार हो रही सब्जियों के सड़ने की सम्भवना बढ़ गई है.