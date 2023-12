लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में कुछ राहत लोगों को मिली है. फुटकर में प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं मंडियों में आलू 15 रुपये किलो और टमाटर 30 रुपये किलो बिक रहा है. आढ़ती लाला यादव ने बताया कि मंडी में बिकने वाली सब्जियां शुरू से ही बाजार में महंगी बिकती हैं. सोमवार को थोक बाजार में मटर 50 रुपये किलो और फुटकर में 80 रुपये किलो बिकती (Vegetable price in Lucknow) दिखी. वहीं अदरक थोक में 80 रुपये किलो और फुटकर में 160 रुपये किलो तक बिक रही है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक): मटर 50 रुपये किलो, करेला 30 रुपये किलो, पालक 20 रुपये किलो, खीरा 20 रुपये किलो, भिंडी 30 रुपये किलो, गाजर 15 रुपये किलो, शिमला मिर्च 20 रुपये किलो, आलू (नया) 15 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये पर पीस, टमाटर 30 रुपये किलो, मिर्ची 20 रुपये किलो, प्याज 35 रुपये किलो, लहसुन 200 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 20 रुपये किलो, पत्तागोभी 8 रुपये किलो सेम 20 रुपये किलो, कद्दू 15 रुपये किलो, लौकी 15 रुपये किलो, परवल 20 रुपये किलो और नींबू 60 रुपये किलो तोराई 40 रुपये किलो थोक के भाव में बिक रहा है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): शिमला मिर्च 50 रुपये किलो, आलू (नया) 30 रुपये किलो, गोभी 20 रुपये पर पीस, टमाटर 60 रुपये किलो, मिर्ची 50 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 30 रुपये किलो, पत्ता गोभी 15 रुपये किलो सेम 40 रुपये किलो, कद्दू 20 रुपये किलो, लौकी 20 रुपये किलो, परवल 50 रुपये किलो और नींबू 90 रुपये किलो, मटर 80 रुपये, करेला 50 रुपये किलो, पालक 40 रुपये किलो, खीरा 30 रुपये किलो, भिंडी 50 रुपये किलो, गाजर 40 रुपये किलो तोराई 50 रुपये किलो फुटकर भाव मे बिक रहा है. (UP Vegetable Price Update 4 December 2023)