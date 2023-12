लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) अब भी परेशानी का सबब बने हुए हैं. बुधवार को भिंडी, तरोई, लौकी और करेले की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गयी. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जियां महंगी आ रही हैं, इसलिए महंगे दामों पर बेच रहे हैं. सब्जियों की कीमतें बढ़ने की वजह से ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर एक किलो सब्जी खरीदने वाला ग्राहक आजकल केवल आधा किलो सब्जी ही खरीद (Vegetable price in Lucknow) रहा है.