लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) अब भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. सोमवार को हरी मटर-तरोई और भिंडी के दाम बढ़ गये. इस समय आलू, प्याज और मौसमी हरी सब्जियां सामान्य दामों पर बिक रही हैं. वहीं तरोई, भिंडी और हरी मटर के दाम बढ़ गए हैं. हरी मटर पिछले हफ्ते तक 20 से 30 रुपये किलो बिक रही थी. अचानक मटर के दामों में बढ़ोतरी हो गई. रविवार को मटर 30 से 40 रुपये किलो बिकती नजर आयी. मंडी आढ़तियों का कहना है कि बाजार में हरी मटर की डिमांड बढ़ गयी है. इसके चलते दामों (Vegetable price in Lucknow) में बढ़ोतरी हुई है.