लखनऊ: गुरुवार को यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) कुछ कम हुए. हरी सब्जियों और आलू की कीमतों में गिरावट से लोगों को कुछ राहत मिली. मंडियों में इन दिनों हरी सब्जियों की कीमतें गिरी हैं. इसके अलावा नए आलू के दाम भी गिर गए है. इस समय मंडी में नया आलू आ गया है. बाजार में पुराने आलू के दाम अभी स्थिर हैं. नया आलू एक सप्ताह पहले 25 किलो तक बिक रहा था. वह अब 10-15 रुपये किलो की कीमत में बिकने लगा है. तरोई और भिंडी को छोड़कर एक सप्ताह से हरी सब्जियों के दामों में गिरावट आयी है. आलू के दाम कम (Vegetable price in Lucknow) होने से लोगों को बहुत राहत मिली है.





यूपी में सब्जियों के दाम (फुटकर)

नया आलू- 15 रुपये किलो

कद्दू- 15 रुपये किलो

लौकी- 15 रुपये किलो

परवल- 40 रुपये किलो

नींबू- 70 रुपये किलो

हरी मटर- 30 रुपये किलो

पालक- 30 रुपये किलो

तरोई- 40 रुपये किलो

भिंडी- 30 रुपये किलो

गाजर- 20 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 40 रुपये किलो

पुराना आलू- 20 रुपये किलो

गोभी- 10 रुपये प्रति पीस

टमाटर- 30 रुपये किलो

हरी मिर्च- 50 रुपये किलो

प्याज- 40 रुपये किलो

लहसुन- 280 रुपये किलो

बैंगन- 30 रुपये किलो

पत्ता गोभी- 5 रुपये किलो

सेम- 20 रुपये किलो