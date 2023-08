लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) वायरलेस सेट पर हैलो अल्फा, ब्रेवो और चार्ली नहीं बोलेगी (Hello Alpha Bravo Charlie on wireless sets), बल्कि अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर महज एक टच कर सीधे मातहतों को मैसेज दे सकेंगे. यह यूपी पुलिस की एक नई मोबाइल एप्लिकेशन पुश टू टॉक ओवर सेलुलर से संभव हो सकेगा. डीजी टेक्निकल संजय एम तरड़े ने कहा कि अब तक पुलिस जो वायरलेस सेट इस्तमाल करती है, उसमें मैसेज बोलने पर उस जोन के सभी पुलिस कर्मी सुनते थे.

वायरलेस की रेंज तीन से चार किमी होती है, लेकिन अब कोई भी सीमा नहीं होगा. इस तकनीकी का इस्तेमाल मेरठ और बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ. यह बेहद सफल साबित हुआ. सोमवार को लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में डीजी टेलीकाम संजय एम तरड़े पुश टू टॉक ओवर सेलुलर के बारे में जानकारी दी. इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त पुलिस अयुक्त अपराध आकाश कुलहरी, डीआइजी टेक्निकल एसके शुक्ला व अन्य अधिकारी मौजूद रहें.

डीजी टेलीकॉम ने बताया कि पुश टू टॉक ओवर सेलुलर (push to talk over cellular) ऐप को डाउनलोड करने के लिए जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को एक लिंक भेजा जाएगा. इसके बाद इसमें मौजूद QR कोड को स्कैन कर इस ऐप (UP police will use POC app) उस स्मार्टफोन पर इस्तेमाल करना होगा, जिस पर सीयूजी नंबर चल रहा है. इसके बाद उस मोबाइल की स्कीन पर पुश टू टाक (POC) दिखेगा. इसके बाद ग्रुप बना कर या पीओसी डाउनलोड कर थानेदारों या किसी भी अधिकारी से सीधे बातचीत की जा सकेगी.

इतना ही नहीं घटनास्थल से वीडियो कॉल की जा सकेगी. फोटो और मैसेज भेजे जा सकेंगे. आरआई रेडियो कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस तकनीकी के माध्यम से पुलिस कमिश्नर, एसपी वायरलेस सेट की तरह ही सीधे सभी मातहतों को लाइन पर लेकर बात करने के साथ ही संदेश भी दे सकते हैं. हालांकि जब वायरलेस पर मैसेज दिया जाता था, तो पुलिसकर्मी के आस पास खड़े व्यक्ति को भी यह सभी बातें सुनाई देती थीं.

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने किया शिक्षिका को तलब