भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने लिया संन्यास, Tweet कर दी जानकारी

भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की है. हरभजन सिंह ने अपने 23 साल के इस सफर को अलविदा कहते हुए क्रिकेट के हर प्रारुप से संन्यास की घोषणा की है.

हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच, प्रियंका गांधी ने की निंदा

हाल ही में हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद में कथित रूप से नफरत भरे भाषणों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा, इस तरह के कृत्य कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी से ब्लैकमेलिंग का पर्दाफाश, गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने वाले एक गैंग का स्पेशल सेल ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आरोपी उन्हें बार-बार कॉल कर ब्लैकमेल कर रहे थे.

अयोध्या जमीन खरीद विवाद : जमीन खरीद से लेकर कार्रवाई के आदेश तक जानिए क्या-क्या हुआ

एक तरफ राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ जमीन खरीद का विवाद जोर पकड़ता जा रहा है. विपक्ष ने अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है. आरोप है कि नेताओं-अफसरों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में नियमों का उल्लंघन करके जमीन खरीद ली है. इस पूरे मामले में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का सामने आ रहा है.

पूर्व गृहमंत्री और रालोद के महामंत्री सहित कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय लोक दल के महामंत्री मुनिदेव शर्मा, पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरुबचन लाल और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर अटारी कुंवर बलबीर सिंह भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने सभी नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई.

Hate Speeches At Dharma Sansad : हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ FIR दर्ज

हरिद्वार में धर्म संसद में कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य का धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कथनी और करनी में अंतर के कारण लोगों का नेताओं से उठ रहा है विश्वास: राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं की कथनी और करनी (difference in words and deeds) को लेकर निशाना साधा है. राजनाथ सिंह ने कहा है "नेताओं की कथनी और करनी में अंतर के कारण लोगों का नेताओं से विश्वास (politicians are losing people's trust ) उठना शुरू हो गया है. हमारी सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इसे खत्म करने के लिए काम कर रही है. हम वही करते हैं जो हम कहते हैं"

उत्तराखंड : हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस

उत्तराखंड कांग्रेस में जारी आंतरिक विवाद के बीच यह खबर आई है कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में ही राज्य का चुनाव लड़ेगी. एक दिन पहले ही हरीश रावत के ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया था. उनके बारे में कहा गया था कि हो सकता है रावत कांग्रेस छोड़ दें, लेकिन आज इन सारे अटकलों पर विराम लग गया है. उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुद हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हालांकि, सीएम कौन होगा, इस पर गोदियाल ने कहा कि इसका निर्णय पार्टी करेगी.

Income Tax Raid : इत्र व्यापारी के ठिकानों पर छापा, अलमारियों में मिले करोड़ों रुपये

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Raid) ने चोरी के शक में बीते गुरुवार को कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के कानपुर, कन्नौज और मुम्बई स्थित घर के अलावा कारखाना, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा. अब आयकर टीम ने शिखर पान मसाला कंपनी के मालिक प्रवीण जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान टीम को इत्र व्यापारी के कानपुर वाले घर में अलमारियों में करोड़ों रुपये की रकम मिली है. वहीं शिखर पान मसाला कंपनी के कई ठिकानों से भी करोड़ों की रकम बरामद की है.

यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी, शनिवार रात से होगा लागू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की बढ़ती संख्या और बचाव के उद्देश्य से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं. आज सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोविड-19 समीक्षा की और दिशा निर्देश जारी किए.