लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थानों (Super Specialty Medical Institutes) में शुमार लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल (SGPGI Hospital, Lucknow) में 2969 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है. गैर शैक्षणिक संवर्ग में 35 वर्गों के नियमित श्रेणी के कुल 2969 पद स्वीकृत किए गए हैं. 2683 पद इसमें नियमित श्रेणी के तथा 286 पद आउटसोर्सिंग श्रेणी के हैं. इन पदों पर भर्ती होने के बाद एसजीपीजीआई में स्टाफ की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी.

चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) के प्रमुख सचिव आलोक कुमार (Alok Kumar, Principal Secretary) ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केजीएमयू और लोहिया संस्थान (KGMU and Lohia Institute) में भी करीब 14 हजार पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. इस भर्ती से सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों (Super Specialty Institutes) में स्टाफ की कमी दूर होगी.



एसजीपीजीआई में इन पदों पर होगी भर्ती (Recruitment will be done on these posts in SGPGI) : नर्सिंग, हॉस्पिटल अटेन्‍डेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्‍ट्रेशन, मेडिकल सोशल सर्विस, पब्लिक रिलेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, सैनिटेशन, फीजियोथेरेपिस्‍ट, ऑक्‍यूपेशनल थेरेपिस्‍ट, फार्मासिस्‍ट, डाइटीशियन, सेंट्रल वर्कशॉप (बायोमेड), आर्टिस्‍ट, वार्ड मास्‍टर, डार्करूम असिस्‍टेंट, लेबोरेटरी टेक्‍नीशियंस, एरिया ओटी/आईसीयू/इंटरवेंशनल टेक्‍नीशियंस, डेंटल टेक्‍नीशियन, ऑप्‍थेल्‍मोलॉजी टेक्‍नीशियन, न्‍यूरो ओटोलॉजी टेक्‍नीशियंस, डायलिसिस टेक्‍नीशियंस, न्‍यूक्लियर मेडिसिन टेक्‍नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्‍नीशियंस, रेडियोथेरेपी टेक्‍नीशि‍यंस, सीएसएसडी, कैडर एडमिनिस्‍ट्रेशन, फाइनेंस एंड एकाउन्‍ट्स, सेक्रेटेरियल, सेंट्रल लाइब्रेरी, मैटीरियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कम्‍प्‍यूटर, सेंट्रल वर्कशॉप, सिक्‍योरिटी शामिल हैं.

