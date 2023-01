लखनऊ : बीते एक महीने की महंगाई के बाद हरी सब्जियों (green vegetables) से रसोई सजने लगी थी. स्थानीय बाड़ियों से थोक मंडी में भरपूर आवक होने से सब्जियों के दाम (prices of green vegetables) में कमी आई थी. जिसका असर आम आदमी के रसोईघरों में दिखने लगा था, मगर तरोई और भिंडी की आवक कम होने से इनके दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं. हालांकि तरोई और भिंडी (Taroi and Bhindi prices) के अलावा बाकी कई हरी सब्जियों के दाम (prices of green vegetables) राहत देने वाले हैं. गर्मी से लेकर अब तक महंगे दाम पर बिकने वाला टमाटर (tomato prices fall) अब आधे रेट पर बिक रहा है. साथ ही आलू, हरी मटर, कद्दू, पालक व अन्य हरी सब्जियों (green vegetables) के दाम कम हुए हैं.



लखनऊ की दुबग्गा स्थित थोक सब्जी मंडी (Lucknow's Dubagga) में गर्मी के सीजन में 50 से 60 रुपये किलोग्राम पर बिकने वाला टमाटर अब सस्ता हुआ है. अब टमाटर 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाजारों में बिक रहा है. हालांकि थोक मंडी से खुदरा बाजार (new rate of green vegetables) में पहुंचते ही दाम बढ़ जाते हैं. दुबग्गा स्थित नवीन सब्जी मंडी के व्यापारी एजाज हुसैन (Ejaz Hussain, trader of Naveen Sabzi Mandi) ने बताया कि तरोई और भिंडी की पैदावार कम (The yield of Taroi and Bhindi is less) होने से दाम बढ़े हुए हैं. यह सब्जियां बाहर से आ रही हैं. फिलहाल अन्य सब्जियां जिनकी आवक स्थानीय बाड़ियों से है उनके दाम स्थिर हैं. आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के आसार रहे हैं.

आएइ जानते हैं 5 जनवरी (गुरुवार) को मंडी (Vegetable Market Lucknow) में किन दामों में हरी सब्जियां (rate of green vegetables) बिकीं. नया आलू 25 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, टमाटर 20 रुपये किलो, आलू 15 रुपये किलो, नीबू 30 रुपये किलो, तरोई 45 रुपये किलो, लहसुन 40 रुपये किलो, करेला 40 रुपये किलो, परवल 40 रुपये किलो, मटर 20 रुपये किलो, सेम 60 रुपये किलो, शिमला मिर्च 15 रुपये किलो, कद्दू 15 रुपये किलो, लौकी 10 रुपये किलो, पालक 30 रुपये किलो, भिंडी 60 रुपये किलो, मिर्च 50 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये पर पीस, गाजर 10 रुपये प्रति किलोग्राम बिका.

