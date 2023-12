लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार यूपी पुलिस को मजबूत कर रही है. वहीं सूबे के डीजीपी पुलिस व्यवस्था को सुद्रण करने की ओर कई बड़े फैसले ले रहे है. मंगलवार को डीजीपी मुख्यालय में लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है. डीजीपी विजय कुमार ने इस पोर्टल (Public Grievance Review Portal in UP) को पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया है. यूपी पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लोक शिकायत समीक्षा पोर्टल के जरिए मिलने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके पीछे जनता की शिकायतों और समस्याओं की समयबद्ध निस्तारण (UP DGP will monitor progress of complaints) करना उद्देश्य है.