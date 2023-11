यूपी 112 ने जारी किया बयान : यूपी 112 ने इसको लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि, 'यूपी 112 की सवायें निर्बाध रूप से संचालित की जा रही हैं. प्रदर्शन कर रहे सभी संवाद अधिकारियों (कॉल टेकर्स) को 31 अक्‍टूबर तक का वेतन तत्‍कालीन सेवा प्रदाता (MDSL/Tech Mahindra) द्वारा दिया जा चुका है. सभी संवाद अधिकारी (कॉल टेकर्स) आउटसोर्स है जो UP 112 के पूर्व सेवा प्रदाता (MDSL/Tech Mahindra) के अधीन थे. पूर्व सेवा प्रदाता का अनुबन्‍ध 2 नवंबर 2023 को समाप्‍त हो जाने के उपरान्‍त नये सेवा प्रदाता (We Win) द्वारा UP112 के कॉन्‍टेक्‍ट सेंटर के संचालन का कार्य ग्रहण किया गया है, नये सेवा प्रदाता (We Win) द्वारा इन आउटसोर्स कर्मियों को अपने रोल पर लेने की कार्यवाही सीधे कर्मियों से की जा रही है. यह प्रदर्शन नये सेवा प्रदाता (We Win) और आउटसोर्स कर्मियों के मध्‍य वेतन बढ़ाये जाने के सम्‍बन्‍ध में है.'