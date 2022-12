लखनऊ: बिहार के छपरा में जहरीली शराबकांड पर सियासी संग्राम (political struggle) थमता नहीं दिख रहा है. नीतीश सरकार (Nitish government) ने इस शराब कांड का ठीकरा यूपी पर फोड़ा है तो अब योगी सरकार के आबकारी मंत्री ने यूपी की आबकारी नीति (excise policy) को देश के सबसे उत्कर्ष नीति बताते हुए कहा है कि राज्य में शराब की तस्करी को योगी सरकार ने पूरी तहर बंद करवा दी है. उत्तर प्रदेश में न जहरीली शराब बनती है और न ही प्रदेश से सप्लाई की जाती है.

बिहार के वित्त राज्य मंत्री विजय चौधरी (Bihar's Minister of State for Finance Vijay Chowdhary) ने छपरा शराब कांड का जिम्मेदार बीजेपी शासित राज्यों को बताया है. मंत्री ने कहा है कि यूपी-हरियाणा में अवैध रूप से शराब तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए हुए पूछा की इन राज्यों में किनकी सरकार है. इनकी पार्टी से जूड़े लोग ही गलत तरीके से बिहार में शराब की सप्लाई करवा रहे हैं. यहीं से आने वाले अवैध शराब पीकर ही लोग मर रहे हैं.



बिहार सरकार (Government of Bihar) के इस आरोप पर यूपी के आबकारी मंत्री नितिन जायसवाल (UP Excise Minister Nitin Jaiswal) ने कहा है कि नितीश कुमार जो बिहार राज्य के मुखिया हैं उनका इस तरह का बयान बेहद ही निंदनीय और निराशाजनक है कि जो पियेगा, वो मरेगा. जहरीली शराब से बिहार में जो लोगों की जानें गई हैं. उसकी जिम्मेदारी नितीश कुमार खुद न लेकर दूसरे राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में राज्य सुरक्षित है. हमारी आबकारी नीति भारत में सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है. यहां कच्ची या जहरीली शराब बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है. अधिकारी और इंस्पेक्टर बराबर गश्त करते हैं, बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है. उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में न जहरीली शराब बनती है और न ही प्रदेश से सप्लाई की जाती है.

यह भी पढ़ें : गाजीपुर पुलिस ने की कार्रवाई, आठ करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क