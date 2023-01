लखनऊ : राजधानी के अस्पतालों में लापरवाही (No alert in hospitals about Covid) लगातार जारी है. ये लापरवाही मरीज व उनके तीमारदार स्वयं कर रहे हैं. मंगलवार को शहर के जिला अस्पताल बलरामपुर और सिविल अस्पताल की हकीकत को परखा गया तो यहां अधिकांश मरीज व तीमारदार बिना मास्क दिखे. डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों से अपील की जा रही है. बावजूद इसके सुनने को तैयार नहीं हैं. बलरामपुर अस्पताल में गार्डों को निर्देश दिया गया है कि वह मरीजों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें.

कोविड को लेकर अस्पतालों में कोई अलर्ट नहीं.

सिविल अस्पताल में भी दिखी लापरवाही : मरीजों व तीमारदारों की लापरवाही सिविल अस्पताल में भी दिखी. सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. आरपी सिंह (CMS Dr RP Singh of Civil Hospital) ने कहा कि सभी मरीजो से बार- बार मास्क लगाने की अपील की जा रही है. उनके साथ आए तीमारदारों को भी समझाया जाता है, लेकिन लोग मास्क मुंह पर लगाने की बजाय दाढ़ी पर लगा रहे हैं. फिर भी यहां पर गार्डों की ओर से बार-बार अपील की जाती है.

कोविड को लेकर अस्पतालों में कोई अलर्ट नहीं.

बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. जीपी गुप्ता (CMS Dr GP Gupta of Balrampur Hospital) ने बताया कि मौजूदा समय में कोरोना के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है. अस्पताल परिसर में मरीज व उनके तीमारदार यदि मास्क लगाकर आए तो ज्यादा बेहतर है. गार्डों को भी निर्देश दिया गया है कि वह मरीजों और तीमारदारों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें. वहीं राजधानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत टूड़ियागंज (Community Health Center Tudiaganj) में मंगलवार को एक डेंगू मरीज पाया गया. सीएमओ ने बताया कि लगभग 880 घरों व आसपास मच्छरजनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया. एक घर में मच्छरजनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया. इसके अतिरिक्त नगर मलेरिया इकाई व जिला मलेरिया अधिकारी की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलो व भवनों का निरीक्षण किया गया और लार्वारोधी रसायन का छिड़काव किया गया.

सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल (CMO Lucknow Dr. Manoj Agarwal) ने कहा बड़ी राहत की बात है कि शहर में कोई एक्टिव केस (No active cases of corona in Lucknow) भी नहीं है. फिर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. इसलिए वृद्ध व बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचना चाहिए. साथ ही सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, बाजारों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग (Follow social distancing to avoid corona) का अनुपालन करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने जोशीमठ के मुद्दे को उठाया, कहा विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की राय से बनेगी बात