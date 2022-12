लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow university ) ने एमकॉम प्रथम और तृतीय सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट शेडयूल (Assessment Presentation and Assignment Schedule) जारी कर दिया है. सत्र 2022- 23 एमकॉम प्रथम सेमेस्टर (M.Com 1st Semester) सेक्शन ए, बी और सेल्फ फाइनेंस छात्रों को इंटरनल असेसमेंट 12 से 18 जनवरी तक सुबह 11 बजे से होगा. प्रथम सेमेस्टर में 12 जनवरी को सेक्शन का अकाउंटिंग एंड थ्योरी, सेक्शन बी में वर्किंग कैपिटल मैनजमेंट, सेल्फ फाइनेंस में अकाउंटिंग थ्योरी और प्रैक्टिस का इंटरनल होगा.

इसी क्रम में 13 को ए में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बी में अकाउंटिंग थ्योरी प्रैक्टिस, सेल्फ फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल मैनजमेंट, 14 को ए में डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट, बी में इंडिया एंड ग्लोबल बिजनेस एन्वायरमेंट, सेल्फ फाइनेंस में डायरेक्ट टैक्स एण्ड अकाउंट, 16 को ए में इंडिया एंड ग्लोबल बिजनेस एन्वॉयरमेंट, बी में डायरेक्ट टैक्स लॉ अकाउंट, सेल्फ फाइनेंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट, 17 को ए में मार्केटिंग मैनेजमेंट, बी में बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गर्वनेंस, सेल्फ फाइनेंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट एवं 18 जनवरी को बिजनेस एथिक्स एंड कारपोरेट गर्वनेंस, बी में मार्केटिंग मैनेजमेंट एवं सेल्फ फाइनेंस के छात्रों के लिए बिजनेस एथिक्स एंड कारपोरेट गर्वनेंस का इंटरनल असेसमेंट होगा. इसके साथ ही एमकॉम तृतीय सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट 12 से जनवरी तक होगा. सेक्शन विषयवार शेडयूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

प्रो. पूनम टंडन को डीन एकेडमिक्स की जिम्मेदारी (Pro. Poonam Tandon given the responsibility of Dean Academics) : लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन एकेडमिक्स और निदेशक संस्कृति एलयू प्रो. राकेश चन्द्रा मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसलिए दोनो पदों की जिम्मेदारी बांट दी गई है. डीन एकेडमिक्स की जिम्मेदारी डीएसडब्लू प्रो. पूनम टंडन और निदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी एप्लाइड इकोनॉमिक्स प्रो. मधुरिमा लाल को दी गई है. इधर, लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल (Training and Placement Cell of Faculty of Engineering) की ओर से कोडिंग कनोइसर्स ने सोमवार को ओरीएन्टेशन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्र में कोडिंग के महत्व एवं उपलब्ध रोजगार के अवसरों के विषय में बताया. कार्यक्रम में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी विभाग के 250 से अधिक छात्र शामिल रहे. इस मौके पर मुख्य छात्र समन्वयक आस्था सेठ, सिद्धार्थ मिश्रा, प्रियांशी राय, मानवेंद्र रजवाड़ा, कार्तिकेय पांडे, ओमिशा अग्रवाल एवं मृत्युंजय द्विवेदी व अन्य शामिल रहे.

