लखनऊ : वकीलों पर दर्ज की गई एफआईआर (FIR against lawyers) के विरोध में राजधानी की सभी तहसील और न्यायालयों में बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया है. इसके अलावा समस्त बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मोहनलालगंज में आयोजित महापंचायत में भी शामिल होंगे. इधर, यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) ने भी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार से गुजारिश कर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन (Statewide protest by lawyers) का अल्टीमेटम दिया है. साथ ही इंस्पेक्टर मोहनलालगंज को 5 जनवरी को जवाबी हलफनामा पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. अधिवक्ताओं की महापंचायत को देखते हुए कई थानों की फोर्स व दो गाड़ी पीएससी मोहनलालगंज थाने के पास तैनात की गई है.

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ के सक्षम याची वकीलों की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अधिवक्ताओं पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ कार्रवाई की. ऐसी में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है. उधर सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया इस पर अदालत ने मोहनलालगंज के इंस्पेक्टर को 5 जनवरी को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

बता दें, मोहनलालगंज में पुलिसकर्मियों पर वकीलों की बेरहमी से पिटाई (Police and lawyers fight in Mohanlalganj) का आरोप लगाकर सैकड़ों वकीलों ने प्रयागराज लखनऊ हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने 250-300 वकीलों पर एफआईआर दर्ज की है. इसके विरोध में बुधवार को राजधानी की सभी तहसीलों व लखनऊ व सेंट्रल बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन (Board of Revenue Bar Association) ने भी न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है. इसी क्रम में समस्त बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को मोहनलालगंज में आयोजित होने वाली महापंचायत में शामिल होकर आवाज बुलंद करेंगे. यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने वकीलों पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.



