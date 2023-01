लखनऊ: पुरुषों के साथ में अब लखनऊ में वूमेन आईपीएल की टीम भी होगी. 757 करोड़ रुपये में बुधवार को लखनऊ की वूमेन आईपीएल टीम के अधिकार खरीदे गए. इसके साथ ही लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम के साथ में एक और गौरव जुड़ गया है. यहां 1 रन आईपीएल के भी करीब 5 से 7 मुकाबले खेले जा सकते हैं. लखनऊ की वूमेन आईपीएल टीम के अधिकार कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे हैं.

भारतीय क्रिकेट कट्रोल बोर्ड महिला आईपीएल कराने की तैयारी में है. बीसीसीआई से मिली जानकारी के अनुसार महिला इंडियन प्रीमियर लीग पहला सीजन इस साल शुरू होने वाला है. बीसीसीआई ने इसको लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है. पहले सीजन में पांच टीमों के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने इन सभी पांच टीमों को बेच दिया है. इतना ही नहीं इन टीमों को बेचने के बाद भारतीय क्रिकेट कट्रोल बोर्ड मालामाल हो गया है. बीसीसीआई को पांचों टीमों से 4669.99 करोड़ रुपये मिले हैं.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके महिला इंडियन प्रीमियर लीग की जानकारी दी है. इनकी नीलामी हो चुकी है. इसमें सबसे ज्यादा बोली अहमदाबाद टीम के लिए लगी है, जो अडानी ग्रुप ने लगाई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबई टीम को इंडियाविन स्पोर्ट्स ने खरीदा है, यह रिलायंस ग्रुप की कंपनी है. यानी इस बार महिला आईपीएल में फैन्स को अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की टीमें आमने-सामने दिखेंगी.

1. अडानी स्पोर्ट्सलाइन PVT. LTD, अहमदाबाद, 1289 करोड़ रु.

2. इंडियाविन स्पोर्ट्स PVT. LTD (रिलायंस ग्रुप), मुबंई, 912.99 करोड़

3. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स PVT. LTD, बेंगलुरु, 901 करोड़

4. जेएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट PVT. LTD, दिल्ली, 810 करोड़

5. कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स PVT. LTD, लखनऊ, 757 करोड़

यह भी पढ़ें- Lucknow Building Collapse Case पर नरेश उत्तम पटेल बोले, भाजपा जानबूझकर सपाइयों को फंसाती है