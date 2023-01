लखनऊ : बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन (PM Mother Heeraben) का निधन हो गया था. इसके लिए देशवासियों ने उनकी लिए सद्गति के लिए प्रार्थना की और प्रधानमंत्री को सांत्वना भरे संदेश भेजे. वहीं राजधानी की मानकनगर कोतवाली क्षेत्र के एक मनबढ़ युवक ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी (abusive comments on social media) कर दी. मामला संज्ञान में आने पर कोतवाली के (SI posted in manaknagar Kotwali) एक एसआई की ओर से केस दर्ज कराया गया है.



पुलिस के अनुसार मानकनगर कोतवाली में तैनात एसआई वीरभान सिंह (SI Virbhan Singh) शनिवार दोपहर अपना फेसबुक देख रहे थ. इसी दौरान उन्होंने फेसबुक पर समरजीत बघेल निवासी समर विहार काॅलोनी कोतवाली मानकनगर (Samar Vihar Colony Kotwali Manaknagar) लखनऊ की फेसबुक पोस्ट पढ़ी. पोस्ट में समरजीत ने पीएम मोदी कि मां हीरा बेन की मृत्यु पर टिप्पणी लिखी थी. जिसमें प्रधानमंत्री पर नोटबंदी के लिए लाइन में मां को खड़ा करने, देश में उनके योगदान को लेकर अभद्र टिप्पणी थी. यह पोस्ट अन्य लोगों ने भी पढ़ी. इससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उत्तेजित और आक्रोशित हो गए. साथ ही समरजीत पर कार्रवाई करने की मांग उठाने लगे. इसे बाद पुलिस एक्शन मोड में आ आई और आरोपी समरजीत के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.



मानकनगर कोतवाली प्रभारी सुभाष चंद्र सरोज (Manaknagar Kotwali in-charge Subhash Chandra Saroj) ने बताया कि युवक ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी. आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज (Case against youth under serious sections) किया गया है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

