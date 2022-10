लखनऊ: अटल बिहारी बाजपेई स्टेडियम (Atal Bihari Bajpai Stadium) में विश्व कप 2023 के दो मुकाबले कराने की तैयारी चल रही है. इसको लेकर स्टेडियम प्रबंधन तैयारी में जुट गया है. हाल ही में लखनऊ में हुए एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भारी बारिश के बावजूद शानदार इंतजाम किए गए थे. इसको देखते हुए बीसीसीआई इस स्टेडियम को प्रमुखता दे रहा है. जिसका लाभ 2023 के वर्ल्ड कप में लखनऊ को मिलेगा.



2023 का विश्व कप भारत (ICC World Cup Cricket 2023) में खेला जाएगा. इस साल की शुरुआत में ही यह विश्वकप होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने तय कर लिया है कि लखनऊ को विश्व कप का मैच जरूर दिया जाएगा. लखनऊ का अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम (Atal Bihari Bajpai Ekana Stadium in Lucknow) कई अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है. हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अक्टूबर में खेला गया मैच एक कसौटी थी. जिस पर लखनऊ का स्टेडियम खरा उतरा है.

उस मैच से पहले जबरदस्त बारिश हुई थी. लेकिन जैसे ही बारिश शुरु हुई वैसे ही मैच को शुरू किया गया. बहुत तेज बारिश के बावजूद भी 40-40 ओवर का पूरा मैच हुआ. किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना है. जिसकी तारीफ आईसीसी के प्रतिनिधियों ने की है. इसके बाद में यह तय हो गया कि अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम को विश्व कप मैचों की मेजबानी जरूर मिलेगी. बहुत जल्द ही इस पद के लिए लाइनअप की घोषणा की जाने वाली है. उसका इंतजार है.



अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम (ICC World Cup Cricket 2023 two matches) के निदेशक उदय सिन्हा ने बताया कि निश्चित तौर पर कम से कम एक मैच तो इकाना स्टेडियम को जरूर मिलेगा. संख्या दो भी हो सकती है. विश्व कप का लाइनअप पानी के बाद यह तय होगा. लेकिन यह तो तय है कि हाल ही में लखनऊ में जो एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, उसकी सुविधाओं से आईसीसी बहुत प्रसन्न है.

