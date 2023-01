लखनऊ : साइबर जालसाजों (cyber fraudsters) ने होटल बुकिंग के नाम पर (fraud in the name of hotel booking) आशियाना के सेक्टर एम निवासी रिटायर्ड बैंककर्मी से 35 हजार रुपये ठग लिए. दूसरी ओर जालसाजों ने ठाकुरगंज में एटीएम बूथ में पैसे निकालने गई मां-बेटी का कार्ड बदल कर (Withdrawal of 90 thousand by changing atm card) 90 हजार की रकम पार कर दी. पीड़ितों के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने साइबर क्राइम सेल की टीम की मदद ले रही है.



एसबीआई बैंक से सेवानिवृत्त अशोक कुमार वैश्य (Ashok Kumar Vaish retired from SBI Bank) ने बताया कि पत्नी के साथ हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ आश्रम जाना था. होटल बुकिंग के लिए 24 दिसंबर को गूगल पर नंबर खोज रहे थे. एक नंबर पर राकेश शर्मा और सुनील गुप्ता नाम के व्यक्तिओं से बातचीत हुई. दोनों ने सात दिनों के लिए होटल का खर्च 35 हजार 300 रुपये बताया. साथ ही पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार के नाम से एक बैंक खाते का नंबर दिया. उस खाते में अशोक ने 35 हजार 300 रुपये भेज दिए. अगले दिन अशोक ने छानबीन की तो पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है. बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक वह बैंक खाता बिहार का था.



थाना प्रभारी आशियाना अजय प्रकाश मिश्रा (Station in-charge Ashiana Ajay Prakash Mishra) ने बताया कि रिटायर्ड बैंककर्मी से होटल बुकिंग के नाम पर 35 ठग लिए पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. दूसरे मामले के अनुसार ठाकुरगंज के न्यू नगरिया कल्याणपुरी निवासी सुशील वर्मा कारागार महानिदेशक कार्यालय से रिटायर्ड हैं. सुशील के मुताबिक शनिवार को पत्नी व बेटी नगरिया स्थित एचडीएफसी के एटीएम बूथ पर गई थीं. पैसे न निकलने के दौरान वहां मौजूद एक युवक ने मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया. इसके बाद उसने खाते से कई बार में 90 हजार रुपये निकाल लिए. फोन में मैसेज आने पर जालसाजी का पता चला. एसीपी चौक आईपी सिंह (ACP Chowk IP Singh) ने बताया कि जालसाजों ने पैसे न निकलने पर एक युवक ने मदद का झांसा देकर कार्ड बदल लिया था. रिपोर्ट दर्ज साइबर क्राइम सेल की टीम लगी है.

