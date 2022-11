लखनऊ : पीजीआई कोतवाली क्षेत्र अम्रपाली विहार कॉलोनी साउथ सिटी (Amrapali Vihar Colony South City) स्थित टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. बहरहाल आग लगने के कारणों (causes of fire) का पता नहीं चल पाया है.





पीजीआई कोतवाली (PGI Kotwali) क्षेत्र के आम्रपाली विहार काॅलोनी साउथ सिटी स्थित टेंट हाउस के गोदाम में बुधवार शाम करीब 6 बजे भीषण आग लग गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों (five fire brigade vehicles) ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था. बताया गया कि पीजीआई फायर ब्रिगेड (PGI Fire Brigade) की गाड़ियां उतरटिया अंडर पास (Uttaratiya Under Pass) पर जाम में फंसी रहीं और देर से पहुंचीं. इससे आग बुझाने में काफी वक्त लग गया.



पुलिस के अनुसार सलीम की पूजा टेंट हाउस के नाम से आम्रपाली विहार काॅलोनी में गोदाम है. सलीम का कहना था कि शाम करीब पांच बजे उनके कर्मचारी गोदाम बंद कर घर चले गए थे. शाम करीब 6 बजे गोदाम से धुआं उठता देख सामने के दुकानदारों (shoppers) ने फायर ब्रिगेड को फोन किया. इसके बाद सरोजनीगर, आलमबाग, हजरतगंज और पीजीआई फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई. सलीम का कहना है कि गोदाम में कुछ नहीं बचा है, सब सामान जल गया है.

