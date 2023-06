लखनऊ: राजधानी के बीकेटी व नाका में दो अलग अलग व्यापारियों को पुलिस बन एनकाउंटर की धमकी देकर लूट (Rs 23 lakh looted from two businessmen in Lucknow) करने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन सातों लुटेरों ने बीकेटी में सोनीपत के लकड़ी व्यापारी को किडनैप कर दस लाख रुपये और फिर नाका में कानपुर के व्यापारी से 15 लाख रुपये की लूटपाट की थी. लुटेरों के कब्जे से 23.55 लाख रुपये, वारदात में इस्तेमाल एक कार, एक लाइसेंसी पिस्टल, दो बाइक, 15 कारतूस, पुलिस का फर्जी आईकार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ.



सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए लुटेरे: जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी के मुताबिक, बीकेटी और नका की वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई थी. इन लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक और डीसीपी उत्तरी कासिम आब्दी को लगाया गया था. दोनो ही अधिकारियों की टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस की खंगालना शुरू किया और घटना के चौबीस घंटे के अंदर ही सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान अमीनाबाद निवासी दानिश, गोरवामऊ निवासी आकाश गौतम, कैसरबाग निवासी आजम अहमद, बछरावां निवासी मो. जावेद, राजस्थान बीकानेर निवासी राकेश कुमार, लखीमपुर खीरी निवासी श्रृषि कनौजिया और सौरभ कनौजिया के रूप में हुई है.



ऐसे देते थे वारदात को अंजाम: जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने बताया कि, सभी सातों आरोपी दोस्त है और लूटपाट करने के लिए इन्होंने एक गैंग बनाया था. उन्होंने बताया कि ये आरोपी पुलिस की फर्जी आईडी और एक लाइसेंसी रिवाल्वर रखते थे, जिसे दिखा व्यापारियों से पैसों का रिकॉर्ड मांगते थे और न देने पर थाने ले जाने का डर दिखाते थे. इसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दे कर फरार हो जाते थे. लखनऊ के बीकेटी व नाका में एक ही तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था.



एनकाउंटर की धमकी देकर लूट लिए 8.55 लाख: इन लुटेरों ने मंगलवार रात बीकेटी थाने में भूपेंद्र नाम के व्यापारी ने सूचना दी कि वह मूलरूप से सोनीपत के रहने वाले हैं. उनकी सिधौली में बीएस ट्रेडर्स के नाम से फर्म है. वह अपने भाई से दस लाख रुपये लेकर कार से सीतापुर जा रहे थे. बीकेटी स्थित भोलापुरवा से पहले गुरुद्वारा के पास पहुंचे, तो कार सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर बीच रास्ते रोक लिया. इतने में कई लोग गाड़ी के पास आकर यह कहते हुए पिस्टल तान दी कि वह क्राइम ब्रांच से हैं. व्यापारी को आरोपियों ने कार में बैठा लिया और उसकी कार एक आरोपी चलाने लगा. व्यापारी ने पुलिस को बताया कि, लुटेरों ने गांजा तस्करी का आरोप लगाते हुए एनकाउंटर करने की धमकी देकर कार की डिग्गी से 8.55 लाख रुपये निकाल लिए और पांच हजार रुपए वापस देते हुए गाड़ी से उतार दिया. (Crime News Lucknow)





मोबाइल व्यापारी से लुटे 15 लाख: बीकेटी घटना के बाद इसी गैंग के अन्य सदस्य नाका इलाके पहुंचे, जहां ओवर ब्रिज के पास मोबाइल व्यापारी के कर्मचारियों से 15 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया. कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि वह घर जा रहे थे, तभी ओवर ब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल के दम पर उनसे 15 लाख रुपये लूट लिए. उन्होंने बताया कि यह रुपये कानपुर के एक मोबाइल व्यापारी के हैं. पुलिस जांच में चार आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद (Seven fake policemen arrested in Lucknow) थे.

