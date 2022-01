लखनऊ: देश के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (Indian Institute of Management IIM) समेत टॉप मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिला पाना लाखों युवाओं का सपना है. इस साल ही 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर समेत अन्य स्नातकों ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (Common Admission Test CAT) दिया. नतीजे भी घोषित हो चुके हैं. अब आईआईएम में दाखिले के लिए पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट जैसी प्रक्रिया से गुजरना है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा आईआईएम अपनी किस खासियत के लिए जाना जाता है.



आईआईएम कोझीकोड के पूर्व छात्र और टाइम इंस्टीट्यूट लखनऊ के निदेशक आशीष सिन्हा ने ETV Bharat से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने न केवल सिलेक्शन के अगले चरण से जुड़ी बारीकियों को बताया. उन्होंने देश के टॉप आईआईएम (Top IIMs of the Country) की खासियत पर भी चर्चा की. विशेषज्ञ आशीष सिन्हा ने बताया कि हर स्टूडेंट का अपना एक फेवरेट आईआईएम होता है. हर आईआईएम की अपनी खासियत भी है. जब फाइनेंस की बात आती है तो इंजीनियर इस क्षेत्र में जाने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं.

टाइम इंस्टीट्यूट लखनऊ निदेशक आशीष सिन्हा

उन्होंने बताया कि फाइनेंस के लिए IIM Kolkata को जाना जाता है. अगर आप कोलकाता के इंटरव्यू की बात करें या दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको इस ओर एक झुकाव देखने को मिलेगा. आईईएम कोलकाता भी ऐसे स्टूडेंट्स को ही वरीयता देता है जो गणित में अच्छे हों. ग्लोबल एक्स्पोजर के लिए आईआईएम बेंगलुरु आशीष सिन्हा बताते हैं कि जब ग्लोबल एक्स्पोजर की बात आती है और वर्ल्ड कॉरपोरेट की बात होती है तो आईआईएम बेंगलुरु का नाम आता है. जबकि लगभग सभी आईआईएम में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिलते है.



आईआईएम अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ टाईअप है. इसी तरह आईआईएम बेंगलुरु का लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ टाईअप है. देश के टॉप एमबीए कॉलेजों का वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल के साथ टाईअप है. आज भी आईआईएम बेंगलुरु को इंटरनेशनल एमबीए के लिए जाना जाता है. आईआईएम अहमदाबाद ओवरऑल बेस्ट माना जाता है. इसकी खासियत यहां की मार्केटिंग है.



लखनऊ की बात करें तो यह अपने एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है. यहां फेल होने के चांसेस भी काफी रहते हैं. आईआईएम कोझीकोड की बात करें तो पिछले कुछ सालों में यहां क्वालिटीज के साथ ही प्लेसमेंट में भी काफी सुधार हुआ है. यह काफी हद तक आईआईएम लखनऊ के करीब आ गया है. इसे आप मोस्ट अपकमिंग आईआईएम कह सकते हैं.



