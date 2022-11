लखनऊ : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन (last day of election campaign) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) पूरी ताकत झोंकेंगे. भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने और बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ की बृहस्पतिवार को कई बड़ी चुनावी जनसभाएं हिमाचल में आयोजित की गई हैं. अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दर्जन से अधिक चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं.

हिमाचल में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चार चुनावी जनसभाएं (election public meetings) आयोजित की गई हैं. भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी माहौल बनाने की अहम जिम्मेदारी दी है. इसी क्रम में वह पिछले कई दिनों में एक दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं. इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में करते हुए नजर आएंगे. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं.



भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में माफिया, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के मॉडल की चर्चा अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचल में भी खूब हो रही है. ऐसे में हिमाचल चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की डिमांड हो रही थी. इसके बाद बीजेपी की तरफ से उनकी जनसभाएं काफी संख्या में आयोजित कराने का फैसला किया गया था. अब तक करीब एक दर्जन से अधिक जनसभाओं में सीएम योगी शामिल हो चुके हैं. बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आज सैंज मेला ग्राउंड, बंजार विधानसभा क्षेत्र, कुल्लू, बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंशा चौक, बल्ह, जनपद मंडी, नाचन विधानसभा क्षेत्र में धनौटू, नाचन, जनपद मंडी, गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जनपद ऊना, हिमाचल प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

