लखनऊ. गणित को आमतौर पर एक मुश्किल विषय माना जाता है. मिशन बोर्ड एग्जाम 2022 सीरिज में ETV भारत ने सीबीएसई दसवीं गणित विषय को लेकर विशेषज्ञ डॉ. कल्पना शर्मा से बात की. डॉ. कल्पना केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर की वरिष्ठ शिक्षिका हैं. इस खास बातचीत के दौरान डॉ. कल्पना ने परीक्षा में अच्छे अंक पाने के तरीके बताए.



प्रश्नः 2022 की परीक्षा का पैटर्न क्या है? इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे ?

उत्तरः गणित टर्म एक की परीक्षा में एमसीक्यू पर आधारित सवाल पूछे गए थे. Term -II पूरी तरह Subjective होगा. पूरा प्रश्नपत्र 3 सेक्शन में होगा. हर सेक्शन में इन्टरनल च्वाइस होगी.

डॉ. कल्पना शर्मा

Section A- 2 Marks [ 6 Questions]

Section B- 3 Marks [4 Question]

Section C- 4 Marks [ 2 Questions दीर्घ उत्तरीय]



प्रश्नः महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जिनसे बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं ?

उत्तरः गणित प्रश्न पत्र में कुछ टॉपिक जैसे Application of Trigonometry, Construction of Tangents और Statistics में Mean, Median and Mode पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं.



प्रश्नः प्रश्न पत्र हल करने समय क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए?

उत्तरः सबसे जरूरी है समय का ध्यान रखना.

पहले आसान प्रश्न जिनका हल आपको आता है, उनको करें. बाद में कठिन प्रश्नों को करें.

4 Marks के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको केवल अधिक से अधिक 9 मिनट का समय देना चाहिए.

3 Marks के प्रश्न को हल करने के लिए अधिक से अधिक 7 मिनट और 2 Marks के प्रश्न को हल करने लिए अधिक से अधिक 5 मिनट लगना चाहिए.



विशेषज्ञ ने बताया कि जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं या टाइम ज्यादा ले रहे हैं, उनके लिए प्रश्न नंबर डालकर ब्लैंक शीट छोड़ दें ताकि पता रहे कि आपको ये Question करना है. पहले Short Question Attempt करें. कोई प्रश्न बिना attempt किए नहीं छोड़ना चाहिए. नहीं आ रहा है तो जितना आता है, उतने का उत्तर दें या फार्मूला लिखें. गणित में स्टेप मार्किंग होती है.



