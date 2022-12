जानकारी देते मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद.

लखनऊ : वर्ष 2022 खत्म होने में अब एक हफ्ते से कम समय बचा है. साल पूरा होने से पहले यूपी मदरसा शिक्षा परिषद (UP Madrasa Education Council) ने अगले वर्ष की छुट्टियों की तिथियों का रोड मैप तैयार कर लिया है. मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद (Madarsa Board Chairman Dr. Iftikhar Ahmed Javed) ने शनिवार को वर्ष 2023 के लिए मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी करते साप्ताहिक अवकाश को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है.



उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madrasa Education Council) ने हर वर्ष की तरह अपनी अवकाश तालिका 2023 घोषित कर दी है. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ((Madarsa Board Chairman Dr. Iftikhar Ahmed Javed)) ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 75 दिन मदरसे बंद रहेंगे. वार्षिक अवकाश रमज़ान और ईद-उल-फित्र मिला कर 36 दिन का होगा. मदरसे में साप्ताहिक अवकाश जुमा (शुक्रवार) को होगा. डॉ. जावेद ने कहा कि इन अवकाशों के अतिरिक्त 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश अध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय होगा. मदरसे के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य (Manager and Principal of Madrasa) क्रमशः 2-2 अर्थात कुल 4 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं.



यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन (Chairman of UP Madarsa Board) ने बताया कि राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, लेकिन शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी व छात्र-छात्राएं मदरसे में उपस्थित रहकर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. समय समय पर जिलाधिकारी द्वारा अत्यधिक ठंड अथवा अत्यधिक गर्मी व अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानीय स्तर पर घोषित किए जाने वाले अवकाश मदरसों पर भी लागू होंगे. कोविड-19 की महामारी के बचाव अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा. 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मदरसों का समय प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक व मध्यावकाश पूर्वाह्न 11 से 11:30 बजे तक रहेगा. 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसों का समय प्रातः 9 से अपराह्न 3 बजे तक व मध्यावकाश मध्याह्न 12 से 12:30 बजे अपराह्न तक रहेगा.



