लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच गोमतीनगर स्थित सहारा फ्लाईओवर के पास देर रात मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी बदमाश हमजा (Bangladeshi crook Hamza) और उसके साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. फायरिंग में तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए (Three policemen were injured in the firing) तो वहीं, जवाबी कार्रवाई में हमजा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो (Hamza killed in police encounter) गया. लेकिन उसके अन्य साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है.

पुलिस ने 50 हजार के इनामी हमजा और उसके साथियों को गोमतीनगर स्थित सहारा फ्लाईओवर के नीचे घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया. तभी हमजा और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में 50 हजार का इनामी हमजा ढेर हो गया.

सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाबजा चौधरी, डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन भी मौके पर पहुंच गए. फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी गईं हैं.

बता दें कि मौके पर पहुंचे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाबजा चौधरी ने बताया हमजा पर 50 हजार का इनाम था और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

आगे उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी डकैत हमजा के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं. साथ ही जेसीपी क्राइम ने बताया कि हमजा लूट, डकैती जैसी कई घटनाओं में वांछित चल रहा था.