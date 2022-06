लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और नेशनल पीजी कॉलेज में भी दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. नेशनल पीजी कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 5 जुलाई तक और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा. कई शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे अभी जारी न होने के कारण यह फैसला लिया गया है.

केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. विश्वविद्यालय के बीए ऑनर्स एवं एमए पाठ्यक्रमों के अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए एवं बीए-जेएमसी में प्रवेश ले सकते हैं. साथ ही वह बीटेक, सिविल, मकैनिकल, कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी, फ़ैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल, सिविल एवं एनवायरमेंट, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक, कंप्यूटर साइंस विद एआईडीएस में आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में बीएससी (भूगोल, गृह विज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, कंप्यूटर साइंस, एलेक्ट्रॉनिक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सांख्यिकी, औद्योगिक रसायनशास्त्र) के पाठ्यक्रमों में भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा विद्यार्थी एम कॉम, एमबीए, एमसीए, एमए-जेएमसी, एमएससी गृहविज्ञान, एमटेक (कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल, मेकाट्रोनिक्स) और एलएलएम में प्रवेश के लिए आवेदन भी कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय की मीडिया प्रभारी डॉ. तनु डंग

विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने के उद्देश्य से विश्विद्यालय द्वारा कई डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. विद्यार्थी UG डिप्लोमा अरेबिक ट्रांसलेशन, PG डिप्लोमा अरेबिक ट्रांसलेशन, UG डिप्लोमा अरबिक जर्नलिज़्म, PG डिप्लोमा अरेबिक जर्नलिज़्म, UG डिप्लोमा GST, PG डिप्लोमा कैपिटल मार्केट एवं इन्वेस्टमेंट, PG डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, PG डिप्लोमा पर्शियन ट्रांसलेशन में प्रवेश ले सकते हैं. फॉर्म भरकर लिंक द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

नेशनल पीजी कॉलेज

सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए बनी प्रवेश कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर (B.A., B.Com , B.Sc.(Bio and Maths), BBA/BBA (MS)/BBA (Tourism)/BCA/B.Com. (H)/BAJMC/B.Voc ( Banking and Finance, Software Development and E Governance) में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 है. इसी क्रम में परास्नातक स्तर (M.Com., M.Sc.(Anthro) MA-Geography, Anthropology, Psychology, Political Science, English & Economis, M.Voc. (Banking Stock & Insurence, Softwatware and E-Governance) में प्रवेश फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 20 जुलाई तक विस्तारित की जाती है.

