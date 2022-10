लखीमपुर खीरी में डूबने से दो लोगों की मौत (lakhimpur kheri two people died by drowning) हो गई. जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बारिश का पानी सड़कों से उफन कर अब घरों में घुस रहा है. किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं. शारदा, घाघरा, मोहाना नदियां उफान पर हैं.

लखीमपुर खीरी: जिले में भारी बारिश (heavy rain fall in lakhimpur kheri) के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. नाले में डूबने से दो लोगों की मौत (lakhimpur kheri two people died by drowning) हो गई. जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने तेज बारिश को देखते हुए शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया.

जिले के धौरहरा और पलिया तहसील में दो लोगों की डूबने से मौत (lakhimpur kheri two people died by drowning) हो गई. जिला प्रशासन ने दोनों मृतकों को मुआवजा देने की कार्रवाई की है. तेज बारिश (heavy rain fall in lakhimpur kheri) से कई जगहों से कच्चे मकान दरकने लगे हैं. शारदा और मोहाना नदियों के किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा है. नेपाल से आई मोहाना, सुहेली और गेरुआ नदियों का जलस्तर बढ़ने से घाघरा नदी भी उफान पर है. तेज बारिश से गिरिजा बैराज में पानी बढ़ गया है.

गिरिजा बैराज से 1.64 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है. शारदा नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है. बनबसा बैराज से 21,339 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. शारदा और गिरिजा बैराज पर करीब 52 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है. वहीं, बनबसा बैराज पर 29 मिलीमीटर रिकार्ड हुई है. लगातार हो रही बारिश (heavy rain fall in lakhimpur kheri) से धान की फसल बर्बाद हो गई. कुछ किसानों ने तो धान की कच्ची फसल ही काट ली.

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह (lakhimpur kheri DM Mahendra Bahadur Singh) ने भारी बारिश को देखते हुए पहले अलर्ट किया था और सभी को सचेत रहने को भी कहा था. डीएम ने शुक्रवार को भारी बारिश के मद्देनजर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.

