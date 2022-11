कासगंज: जनपद में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है. कासगंज में एक स्कूल बस चालक द्वारा तिरंगा झंडे से गाड़ी साफ करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को किसी ने यूपी और कासगंज पुलिस को टैग कर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.



कासगंज के कस्बा अमापुर का मामला है, जहां के एसएन पब्लिक स्कूल के गाड़ी चालक के द्वारा तिरंगा झंडे से उसकी सफाई की जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिस समय स्कूल गाड़ी चालक तिरंगे से गाड़ी साफ (Cleaning school car with flag in Kasganj) कर रहा था, उसी समय किसी व्यक्ति ने गाड़ी चालक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में स्कूल का चालक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से गाड़ी साफ कर रहा था.



वीडियो बनाने वाला व्यक्ति गाड़ी ड्राइवर को हिदायत दे रहा था कि तिरंगे से गाड़ी साफ करना सही नहीं है. यह तिरंगे का अपमान है. इसकी कानून में कड़ी सजा है. वायरल वीडियो को राजकपूर बौद्ध नाम के व्यक्ति ने यूपी पुलिस और कासगंज पुलिस को टैग करके ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर (FIR on cleaning school car with flag in Kasganj) दर्ज कर ली है.



