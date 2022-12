कन्नौज: तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बलनपुर गांव में दोस्तों के साथ गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव मंगलवार की देर शाम गांव के बाहर एक ईंट भट्टा के पास पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया. मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया.

मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या (Suspicious death of youth in Kannauj) का आरोप लगाया गया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है. पुलिस फरार दूसरे साथी की तलाश में है.



पुलिस के अनुसार, तिर्वा कोतवाली क्षेत्र (Death of youth in Kannauj Tirwa Kotwali) के बलनपुर गांव निवासी सनोज पाल (26) पुत्र वासुदेव पाल मंगलवार की सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था. तभी गांव के ही रहने वाले उसके दो दोस्त पंकज व शिवकुमार अपने साथ बाइक पर बैठाकर उसे ले गए. जब देर शाम तक सनोज घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई. परिजन युवक की खोजबीन कर रहे थे. तभी गांव के बाहर स्थित ईंट भट्टा के पास सनोज का शव पड़ा होने की जानकारी मिली. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए. सीओ तिर्वा शिव प्रताप सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की. इसके साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. वहीं, मृतक के पिता वासुदेव पाल ने दोस्तों पर हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी कर दिया. पुलिस ने ग्रामीणों को समझा मामला शांत कराया. पुलिस ने सबूतों को एकत्र करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने एक दोस्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जबकि दूसरे की तलाश में जुटी गई है. सीओ शिव प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत (Youth killed in Kannauj) की असल वजह सामने आएगी. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.



