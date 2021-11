गाजियाबादः मामला गाजियाबाद (Ghaziabad) में इंदिरापुरम का है. 15 नवंबर को साढ़े तीन साल के मासूम के गायब (Three year old kidnapped from Indirapuram) होने की सूचना पुलिस को मिली. इंदिरापुरम पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई. पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही थी.

मंगलवार देर शाम पुलिस के हाथ कामयाबी लगी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अगवा बच्चे काे भी बरामद कर लिया. इंदिरापुरम में काला पत्थर इलाके से गिरफ्तारी की गई थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी और मासूम बच्चे के पिता भाई हैं. आराेपी बड़ा भाई है और उसने ही अपने भतीजे को अगवा करके एक मकान में छुपा कर रखा था. पुलिस ने जब उससे इसका कारण पूछा ताे उसने बेहद चौंकाने वाली वजह बतायी.

पुलिस ने बताया कि पूर्व में शिकायकर्ता की पत्नी अपने जेठ से फोन पर बात किया करती थी. दोनों के बीच अवैध रिश्ते (Illicit Relationship) होने की आशंका पुलिस ने जाहिर की है. बाद में परिवार को इस बात की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते महिला ने जेठ से बात करनी बंद कर दी थी. मगर आराेपी लगातार महिला पर दबाव बना रहा था कि वह उससे मिलने के लिए आए.

जब छाेटे भाई की पत्नी ने बात मानने से इंकार कर दिया तो जुनून में आरोपी ने उसके बच्चे काे अगवा कर(Younger brother's child kidnapped) लिया. फिलहाल पुलिस ने मामला सुलझा लिया है. बच्चे काे वापस पाकर माता-पिता खुश थे.