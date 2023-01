देवरिया में सिपाही विश्वजीत शाह का शव उसके गांव पहुंचा.

देवरिया: जनपद में सिपाही विश्वजीत शाह को मौत के घाट उतारने वाले प्रधान समेत 12 लोगों पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिले में सरयू नदी के किनारे भारी सुरक्षा के बीच सिपाही के शव का अंतिम संस्कार हुआ.

पोस्टमार्टम होने के बाद सिपाही विश्वजीत शाह का शव उसके गांव पहुंचा. उसके बाद ग्रामीणों ने थाना गेट पर जमकर हंगामा काटा. सोमवार को पुलिस सुरक्षा के बीच शव का अंतिम संस्कार पिंडी घाट पर किया गया. वहीं, गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है. बतादें, रविवार को लार थाना क्षेत्र के महाल मंझरिया गांव में सिपाही को दबंगों ने लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा था. जिससे उसकी मौत (Constable murder in Deoria) हो गई. इस घटना से परिजनों में चीख पुकार मच गई है. पुलिस चुनावी रंजिश को लेकर हुए विवाद के चलते हत्या की आशंका जता रही है.

लार थाना क्षेत्र के महाल मंझरिया गांव निवासी विश्वजीत शाह (30) यूपीपी में (Constable Vishwajeet Shah murder in Deoria) सिपाही थे. इसकी तैनाती जौनपुर जिले में थी. पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने जाने के चलते सिपाही विश्वजीत शाह घटना के करीब तीन दिन पहले अपने घर आया था. रविवार की शाम को गांव के वर्तमान प्रधान पक्ष के लोग विश्वजीत शाह के घर के अंदर घुस आए और लाठी-डंडे से पीट-पीटकर सिपाही की हत्या (FIR on Pradhan in murder case of Deoria)उसके ही दरवाजे पर कर दी. हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है. नववर्ष के पहले दिन की खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गई. ग्रामीण इस घटना से भयभीत हो गए हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं. इसके चलते गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. घटना के बाद हमलावर घर छोड़ कर फरार हो गए है. पुलिस के अनुसार, सिपाही का इससे पहले कई बार विवाद हुआ था.

पोस्टमार्टम के बाद शव जब लार थाने पर सोमवार को पहुंचा तो लोगों ने थाना गेट पर हंगामा कर दिया. आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. सीओ देवानन्द के आश्वासन पर लोगों ने हंगामा शांत किया. सिपाही के दरवाजे पर शव पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार मच गई. पुलिस ने सिपाही विश्वजीत शाह की भाभी सुशीला देवी, पत्नी बिरजू की तहरीर पर प्रधान सुनील शाह, प्रदीप शाह, बसावन साहनी, अभय साहनी, अजय यादव, आकाश यादव, राहुल यादव, विनोद यादव, शिवम यादव, सुनील यादव, महेश यादव के खिलाफ (FIR on 12 in murder of constable in Deoria) केस दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.