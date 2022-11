बुलंदशहर: जनपद में लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. खुर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण (Khurja Bulandshahr Development Authority) की नाक के नीचे लगातार अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया था. इनमें से कुछ कॉलोनियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है.

बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को लगातार मिल रही अवैध निर्माण (Illegal construction in Bulandshahr) की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है. जिले के खुर्जा में 45 बीघा जमीन पर करीब 10 से अधिक कॉलोनियों बनी हुई थी. इन कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. बुलंदशहर बीकेडीए की उपाध्यक्ष ने क्षेत्र का निरीक्षण किया. तभी अफसरों की लापरवाही उजागर हो गई. नवागंतुक बीकेडीए वीसी ने क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती देख अवर अभियंता को नोटिस दिया और प्रवर्तन दल से आख्या तलब की है.



बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ. अंकुर लाठर ने हाल ही में चार्ज संभाला है. जब उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया तो मचकौली से रजवाहे को मिलाने वाली लिंक रोड पर अवैध निर्माण पाया. जहां अवैध कॉलोनी विकसित होती मिली. इस पर उन्होंने प्रवर्तन दल के अफसरों को चेतावनी देते हुए अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही उन्होंने अब तक की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी मांगी है. अर्द्ध निर्मित भवनों के साथ अवैध कॉलोनियों (Action on illegal construction in Bulandshahr) को ध्वस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर उन्होंने विकास और प्लानिंग पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए समय से मानचित्र स्वीकृति किए जाएं.

बुलंदशहर विकास प्राधिकरण (Bulandshahr Development Authority) बीडीए ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र में पूर्व में निर्मित शिक्षण संस्थाओं और मैरिज होम संचालकों को अब निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे. बीडीए ने 51 शिक्षण संस्थाओं और टीटू मैरिज होम संचालकों को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है. बीडीए के मुख्य लेखा अधिकारी ने बताया कि मीडिया के क्षेत्र में नए निर्माण हो रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है. बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी कार्य नहीं करने दिया जाएगा. पूर्व में हुए निर्माण की जांच भी शुरू कर दी है. शहर के अलावा सिकंदराबाद, जहांगीराबाद के 133 भवनों को नोटिस जारी किया गया है. इसमें स्कूल, कॉलेज, मैरिज होम और फार्म हाउस शामिल हैं. नोटिस में निर्माण का स्वीकृत मानचित्र भवन में स्थापित किया गया. अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राधिकरण के फोटो अग्निशमन से लिए गए है. अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्य प्रति कॉपी मांगी गई है. समय पर न देने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर राठौर ने बताया कि क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है. पूर्व में हो चुके निर्माण की जांच के लिए साक्ष्य दिखाने को नोटिस भेजा है.



