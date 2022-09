बिजनौर: जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के 112 पीआरबी पुलिस में तैनात सिपाही विकास कुमार ने सराहनीय पहल की है. विकास कुमार गरीब बच्चों को किशनपुर गांव में फ्री शिक्षा (Soldiers teach poor children free in Bijnor) देने का काम कर रहे हैं. वे वर्दी में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे सभी बच्चे सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें.

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही विकास कुमार (Vikas Kumar posted in UP Police) का कहना है कि इस महंगाई में गरीब बच्चे ट्यूशन या कोचिंग नहीं कर सकते हैं. उन बच्चों के लिए विकास कुमार मसीहा बनकर आए हैं. इस कार्य के लिए उन्हें मुरादाबाद के डीआईजी शलभ माथुर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है.

जानकारी देते सिपाही विकास कुमार

विकास कुमार (Vikas Kumar posted in UP Police) रोजाना आस-पास के कई गांव में जाकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं. सिपाही विकास कुमार वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी करने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं. गरीब बच्चों के लिए यह सिपाही एक मिसाल बन चुका है. विकास कुमार का कहना है कि जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके सामने शिक्षा को लेकर कई दिक्कतें आईं थी. तभी उन्होंने ठान लिया था कि गरीब तबके के बच्चों को वह ड्यूटी के बाद फ्री में पढ़ाएंगे. विकास कुमार अन्य सिपाहियों की मदद से गांव-गांव जाकर शिक्षा (Soldiers teach poor children free in Bijnor) देने का काम काफी समय से कर रहे हैं.

सिपाही विकास कुमार (Vikas Kumar posted in UP Police) पाठशाला में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं. वहीं, बच्चे भी अपनी समस्या उन्हें बताते हैं. बच्चों का कहना है कि पहले उन्हें गांव में पुलिस आने से डर लगता था. लेकिन, विकास भैया ने पुलिस के भेष में जो शिक्षा देने का काम किया है उससे उनका शिक्षा के प्रति मनोबल भी बड़ा है. इसके साथ ही बच्चे भी अब सिपाही की शिक्षा से सरकारी स्कूल में पढ़कर परीक्षाओं में अच्छे अंक ला रहे हैं. सिपाही की इस निशुल्क पाठशाला से बच्चे प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और आज सैकड़ों बच्चे सिपाही की पाठशाला में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. सिपाही की शिक्षा देने की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है.



