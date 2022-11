बस्ती: पैकोलिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को अंधविश्वास को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया. इसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. एक पक्ष का आरोप है कि उनके घर में बीमार लड़की के ऊपर जादू टोना करवाया गया है. पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

गुस्साए लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर मारपीट (Ruckus between two parties in Basti) कर दी. इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया. पैकोलिया थाना क्षेत्र के गांव एनपुर में मामूली बात को लेकर दो समुदायों में जमकर विवाद हो गया. हिंदू पक्ष के लोगों ने घर में बीमार लड़की को लेकर पड़ोसी मुस्लिम पक्ष के परिवार पर आरोप लगाया है. आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी लड़की पर जादू टोना कर दिया है. इस वजह से उनकी लड़की बीमार हो गई है. इस बात से गुस्साए हिंदू पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर (Fight between two sides in Basti) पिटाई की.

जानकारी देते एडिशनल एसपी दीपेंद्र चौधरी

दोनों समुदायों के बीच खूब मारपीट (Ruckus in two sides in Basti) हुई. ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर झगड़े को शांत कराया. लेकिन, तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है. पुलिस ने दोनों समुदायों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दो समुदायों में जादू टोने को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस बवाल करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है.

