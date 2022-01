अयोध्या: हिन्दू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), पौष सप्तमी तिथि 11:09 AM तक उपरांत अष्टमी. नक्षत्र रेवती. परिघ योग 10:49 AM तक, उसके बाद शिव योग. करण वणिज 11:09 AM तक, बाद विष्टि 11:41 PM तक, बाद बव. जनवरी 09 रविवार को राहु 04:34 PM से 05:54 PM तक है. चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

7:14 AM

सूर्यास्त

5:53 PM

चन्द्रोदय

12:04 PM

चन्द्रास्त

12:36 AM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

शिशिर

V. Ayana

उत्तरायण

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - पौष

तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी - Jan 08 10:43 AM – Jan 09 11:09 AM

शुक्ल पक्ष अष्टमी - Jan 09 11:09 AM – Jan 10 12:24 PM

नक्षत्र

रेवती - Jan 09 07:10 AM – Jan 10 08:49 AM

करण

वणिज - Jan 08 10:49 PM – Jan 09 11:09 AM

विष्टि - Jan 09 11:09 AM – Jan 09 11:41 PM

बव - Jan 09 11:41 PM – Jan 10 12:24 PM

योग

परिघ - Jan 08 11:40 AM – Jan 09 10:49 AM

शिव - Jan 09 10:49 AM – Jan 10 10:36 AM

वार

रविवार

त्यौहार और व्रत

गुरु गोबिंदसिंह जयंती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:14 AM

सूर्यास्त - 5:53 PM

चन्द्रोदय - Jan 09 12:04 PM

चन्द्रास्त - Jan 10 12:36 AM

अशुभ काल

राहू - 4:34 PM – 5:54 PM

यम गण्ड - 12:33 PM – 1:53 PM

कुलिक - 3:14 PM – 4:34 PM

दुर्मुहूर्त - 04:28 PM – 05:11 PM

वर्ज्यम् - 08:00 PM – 09:42 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:12 PM – 12:55 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 05:38 AM – 06:26 AM

आनन्दादि योग

वर्धमान

सूर्या राशि

सूर्य धनु राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - पौष

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - पौष 19, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर

आज का सुविचार

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है.

