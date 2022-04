अयोध्याः चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर). षष्ठी तिथि 08:33 PM तक इसके उपरांत सप्तमी. नक्षत्र मृगशीर्षा 10:41 PM तक इसके उपरांत आद्रा. सौभाग्य योग 09:31 AM तक इसके बाद शोभन योग. करण कौलव 07:16 AM तक, तैतिल 08:33 PM तक, अप्रैल 7 गुरुवार को राहु 02:02 PM से 03:35 PM तक है. 09:10 AM तक चन्द्रमा वृषभ में इसके बाद मिथुन राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

6:17 AM



सूर्यास्त

6:40 PM



चन्द्रोदय

10:13 AM



चन्द्रास्त

12:19 AM



अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वसंत



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - चैत्र

अमांत - चैत्र



तिथि

शुक्ल पक्ष षष्ठी - Apr 06 06:01 PM – Apr 07 08:33 PM

शुक्ल पक्ष सप्तमी - Apr 07 08:33 PM – Apr 08 11:05 PM



नक्षत्र

मृगशीर्षा - Apr 06 07:40 PM – Apr 07 10:41 PM

आद्रा - Apr 07 10:41 PM – Apr 09 01:43 AM



करण

कौलव - Apr 06 06:01 PM – Apr 07 07:16 AM

तैतिल - Apr 07 07:16 AM – Apr 07 08:33 PM

गर - Apr 07 08:33 PM – Apr 08 09:50 AM



योग

सौभाग्य - Apr 06 08:38 AM – Apr 07 09:31 AM

शोभन - Apr 07 09:31 AM – Apr 08 10:30 AM



वार

गुरुवार



त्यौहार और व्रत

षष्ठी

यमुना छठ



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:17 AM

सूर्यास्त - 6:40 PM

चन्द्रोदय - Apr 07 10:13 AM

चन्द्रास्त - Apr 08 12:19 AM



अशुभ काल

राहू - 2:02 PM – 3:35 PM

यम गण्ड - 6:17 AM – 7:50 AM

कुलिक - 9:23 AM – 10:56 AM

दुर्मुहूर्त - 10:25 AM – 11:14 AM, 03:22 PM – 04:11 PM

वर्ज्यम् - 08:09 AM – 09:57 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:04 PM – 12:53 PM

अमृत काल - 12:47 PM – 02:35 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:41 AM – 05:29 AM



आनन्दादि योग

मृत्यु Upto - 10:41 PM

काण



सूर्या राशि

सूर्य मीन राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा अप्रैल 07, 09:10 AM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा.



चन्द्र मास

अमांत - चैत्र

पूर्णिमांत - चैत्र

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - चैत्र 17, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - वसंत



आज का सुविचार

आपका खुश रहना ही आपके,

दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है.