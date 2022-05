अयोध्या: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), बैशाख. एकादशी तिथि 10:54 AM तक उपरांत द्वादशी. नक्षत्र रेवती 12:38 AM तक उपरांत अश्विनी. आयुष्मान योग 10:14 PM तक, उसके बाद सौभाग्य योग. करण बालव 10:54 AM तक, बाद कौलव 11:17 PM तक, बाद तैतिल. मई 26 गुरुवार को राहु 02:03 PM से 03:43 PM तक है. 12:38 AM तक चन्द्रमा मीन उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:46 AM

सूर्यास्त

7:01 PM

चन्द्रोदय

3:02 AM

चन्द्रास्त

3:35 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - बैशाख

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी - May 25 10:32 AM – May 26 10:54 AM

कृष्ण पक्ष द्वादशी - May 26 10:54 AM – May 27 11:48 AM

नक्षत्र

रेवती - May 25 11:20 PM – May 27 12:38 AM

अश्विनी - May 27 12:38 AM – May 28 02:26 AM

करण

बालव - May 25 10:39 PM – May 26 10:54 AM

कौलव - May 26 10:54 AM – May 26 11:17 PM

तैतिल - May 26 11:17 PM – May 27 11:48 AM

योग

आयुष्मान - May 25 10:44 PM – May 26 10:14 PM

सौभाग्य - May 26 10:15 PM – May 27 10:08 PM

वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

अपरा एकादशी

भद्रकाली जयंती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:01 PM

चन्द्रोदय - May 26 3:02 AM

चन्द्रास्त - May 26 3:35 PM

अशुभ काल

राहू - 2:03 PM – 3:43 PM

यम गण्ड - 5:45 AM – 7:25 AM

कुलिक - 9:04 AM – 10:44 AM

दुर्मुहूर्त - 10:11 AM – 11:04 AM, 03:29 PM – 04:22 PM

वर्ज्यम् - 10:08 PM – 11:52 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:57 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 10:07 PM – 11:48 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

मित्र Upto - 12:38 AM

मानस

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 27, 12:38 AM तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - बैशाख

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 5, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

