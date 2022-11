अमरोहा: हसनपुर थाना क्षेत्र के करनखाल गांव में झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला (55) की जिंदा जलकर (Elderly woman burnt alive to death in Amroha) मौत हो गई. मामले में मृतिका के बेटे ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की आशंका जताई है.



घटना के समय महिला का पति ब्रजपाल खेत पर काम के लिए गया था. झोपड़ी में जब आग लगी तो मंगिया देवी (55) घर में अकेली थी. पति के साथ मृतिका का बेटा भी खेत पर गया हुआ था. पुलिस को बेटे ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा झोपड़ी में आग (Woman sleeping in hut burnt alive in Amroha) लगाई गई है. आग इतनी भयानक थी कि बुजुर्ग महिला पूरी तरह से झुलस गई और उसकी मौत हो गई.

जानकारी देते मृतिका का पति

आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी. वहीं, फायर ब्रिगेड जब तक मौके पर पहुंची तब तक बुजुर्ग महिला पूरी जल चुकी थी. मृतिका के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है कि जब वह पिता के साथ खेत पर गया था, तो किसी ने उसकी झोपड़ी में आग लगाई है. घटना की जानकारी मिलते क्षेत्रीय विधायक महेंद्र खड़क वंशी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना के पीछे होगा उसका पता लगाकर उसको सख्त सजा दिलवाएंगे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है.



