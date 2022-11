आगरा: देश के टॉप मीट एक्सपोर्टर और बसपा नेता पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो एंड ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आयकर विभाग के 160 अधिकारी और कर्मचारियों की टीमें देशभर में बसपा नेता पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के एचएमए ग्रुप के पार्टनर, कर्मचारी, फैक्ट्री, कार्यलय और आवासों समेत 45 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं. चार दिन से लगातार आयकर विभाग की टीमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजट खंगाल रही हैं. हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. पहले बेटी की शाही शादी, कश्मीरी सुरक्षा गार्ड, पाकिस्तानी कनेक्शन और अब गरीब कर्मचारियों के बैंक खातों में करोड़ों का लेनदेन गले की फांस बन गया है. अब ईडी और एनआईए भी हरकत में आ गई है. अभी भी आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं. लेकिन, सूत्रों की मानें तो करोड़ों रुपये का कैश, चांदी, सोना, रियल एस्टेट क्षेत्र और ऑटोमोबाइल कंपनियों में निवेश का खुलासा हुआ है.

बता दें कि आयकर विभाग की टीमों की छानबीन में खुलासा हुआ है कि बसपा नेता पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के दैनिकभोगी कर्मचारी इशरार अहमद के बैंक खाते से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है. ऐसे ही अन्य कर्मचारी भी मिले हैं. जो गरीब हैं. लेकिन, उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है. ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाई है. आयकर विभाग की टीम ने इशरार अहमद को दो दिन में अपना पक्ष रखने का समय दिया है. साथ ही कई बोगस फर्म और कंपनियां मिली हैं, जिसमें टैक्स चोरी हुई है. आयकर अधिकारियों की मानें तो करोड़ों की अघोषित आय और बेनामी संपत्ति भी मिली हैं.



बता दें कि दिल्ली, नोएडा, आगरा, कानपुर और लखनऊ की आयकर विभाग की टीमों ने शनिवार सुबह आगरा में बसपा नेता पूर्व विधायक जुल्फिकार का आवास, भाई का आवास, उसके रिश्तेदारों के आवास, फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस, एचएमए ग्रुप के हैड ऑफिस और अन्य स्थानों पर छापा मारा था. तीसरे दिन भी आईटी की 160 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की टीमें दस्तावेजों के साथ ही इलेक्ट्रोनिक गैजेट भी खंगाल रही हैं. आयकर विभाग की टीमें एचएमए ग्रुप की पांच सालों के टर्नओवर, बैलेंस शीट खंगाल रही हैं. जो कागजात प्रतिष्ठानों से मिले हैं, उनमें बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में निवेश, कच्चे बिल, पशुओं के कटान और राजनीति से लोगों से जुड़े भुगतान का ब्योरा मिला है.



कश्मीर हाउस का फोटो वायरल



जुल्फिकार अहमद भुट्टो के भाई कामिल की पाकिस्तान विजिट का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह फोटो आईटी और खुफिया एजेंसियों के भी हाथ लग चुका है. यह फोटो पाकिस्तान स्थित कश्मीर हाउस का है. एक फोटो में कामिल पिस्टल दिखा रहा है. इसके साथ ही पाकिस्तान से कॉल डिटेल और वाट्सएप की चैटिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसकी ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है.



40 देशों में मीट का कारोबार



बता दें कि, पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो का एचएमए ग्रुप देश का तीसरा मीट एक्सपोर्टर है. एचएमए ग्रुप का करीब 40 देशों में मीट और 99 तरह के उत्पादों का एक्सपोर्ट का कारोबार है. आयकर विभाग के निशाने पर एचएमए ग्रुप इसलिए आया. क्योंकि, कागजों पर ग्रुप का टर्नओवर तो अरबों में है, लेकिन मुनाफा बेहद कम है. एचएमए ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक, हर दिन 599 मीट्रिक टन मीट प्रोसेस की है.



बेटी की शाही शादी सुर्खियों में



बता दें कि, पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अली भुट्टो ने हाल में ही बेटी की शादी की थी. जो आगरा की सबसे महंगी शादियों में से शामिल है. शाही शादी की सुर्खियों की वजह एक करोड़ रुपये से ज्यादा के फूल ही इस्तेमाल करने की चर्चा थी. तोहफों की कीमत भी करोड़ों में थी.





कश्मीरी सुरक्षा गार्ड से भी चर्चा



बसपा नेता जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसमें उनकी सुरक्षा में निजी सुरक्षा गार्ड लगे हैं. यह सुरक्षा गार्ड कश्मीर के हैं. अब कश्मीरी सुरक्षा गार्डों की तस्वीरें वायरल होने से खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई हैं. ईटीवी भारत वायरल तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है.



छावनी से बसपा की टिकट पर जीते



बता दें कि, बसपा नेता जुल्फिकार अहमद भुट्टो छावनी विधानसभा से सन् 2007 में बसपा के टिकट पर जीते. फिर सन् 2012 और 2017 में बसपा से चुनाव मैदान में उतरे और हार गए. सन् 2022 में चुनाव नहीं लड़ा.

