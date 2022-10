आगरा: जिले के थाना निबोहरा इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक दरोगा ट्रैक्टर चालक को खुलेआम लात घूसों से पीटते (Inspector beat up tractor driver in Agra) नजर आ रहा है. इतना ही नहीं चालक को दारोगा गाली भी देते दिख रहा है. इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस महकमें की जिले में किरकिरी हो गई. वीडियो की जांच कराने पर पता चला कि यह वीडियो करीब एक महीने पुराना है. वहीं, वीडियो में दारोगा चालक से अभद्रता करते भी (Tractor driver assaulted in Agra video viral) नजर आ रहा है.

दारोगा ने ट्रैक्टर चालक को पीटा वीडियो वायरल



नोट: इस वायरल वीडियो की ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है.