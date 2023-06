आगरा: योगी सरकार में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार को आगरा आए. उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की. जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मीडिया से रूबरू होने पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.

आगरा में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह (Cabinet Minister Dharampal Singh in Agra) ने कहा कि, योगी सरकार में इंसानों को मुफ्त इलाज और राशन मिल रहा है. वहीं पशुओं के लिए भी मुफ्त इलाज के साथ साथ आश्रय की व्यवस्था की गई है. अब प्रदेश में निराश्रित गायों की मृत्यु (Strict on cows death in Gaushala) होने पर उनका पोस्टमार्टम (Postmortem will be done on death of cows in Gaushala) जरूर करवाया जाएगा. जिसमें मौत की सही वजह सामने आए. जिससे दोषियों पर कार्रवाई की जा सके.



कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि, केंद्र सरकार से 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई मिली हैं. इन वाहनों पर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और ड्राइवर की तैनाती है. जहां से भी शिकायत मिलती है, ये टीम मौके पर इलाज के लिए पहुंचती है. जरूरत पड़ने पर पशुओं को अस्पताल भी लेकर आती है. सरकार ने 1962 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.



दो गाय पालने पर 80 हजार रुपये की सब्सिडी: कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत यदि कोई किसान या पशु पालक दूसरे राज्यों की उन्नत नस्ल की गाएं जैसे हरियाणवी, लाल सिन्धी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपारकर समेत अन्य नस्ल की गाय पालते हैं. दूसरे राज्य से लेकर आते हैं तो प्रति गाय पशु पालक या किसान को चालीस हजार का अनुदान दिया जा रहा है. क्योंकि, देशी गाय का दूध अमृत है. सरकार की ओर से देसी गाय की नस्ल को अच्छा करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान करने को अन्य राज्यों की प्रसिद्ध गायों की नस्ल के सीमेन सरकार उपलब्ध करवा रही है. सिर्फ बछिया पैदा करने वाला सीमेन अब हम 3 सौ की बजाय 100 रुपए का दे रहे हैं.



किसानों की पशु पालन से आय दो गुनी: कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि, किसानों की आय पशुपालन से बढ़े. इसलिए, किसान को पशुओं को पाल कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकें. इसके साथ ही भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे उद्योग लगाने पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. सिंथेटिक दूध बिकना काफी गंभीर बात है और इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे. जिससे इस जहर को खत्म किया जा सके.



सरकार में सभी का साथ सभी का विकास: मंत्री ने कहा की भाजपा सरकार में सबको साथ लेकर चलने का काम होता है. गरीब हिंदू को स्वास्थ्य और राशन आदि जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी योजनाएं गरीब मुस्लिम को भी दी जा रही है. इसी का नतीजा है कि, नगर निगम चुनाव में मुस्लिम समाज ने धर्म जाति की बजाय काम के हिसाब से वोट दिया गया. हमारी सरकार में विकास और सुरक्षा दो मुख्य बिंदु हैं.

