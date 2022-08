नई दिल्ली : एशिया कप 2022 का आयोजक श्रीलंका है, पर मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे हैं. T-20 प्रारूप में खेला जाने वाला एशिया कप 2022 ( Asia Cup 2022 ) उन प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक प्रतियोगिता की तरह है जो भारत-पाकिस्तान के मैच (India vs Pakistan Cricket Match) देखने के लिए उत्सुक रहते हैं. एशिया महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाड़ी भी एक-दूसरे के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब हैं, लेकिन उसके पहले जब इन देशों के खिलाड़ी आपस में मिले तो मैदान का माहौल कुछ अलग दिखा।

भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर खेलते समय चाहे जैसे खेलते हों पर फील्ड के बाहर एक दूसरे के प्रति कुछ अलग व्यवहार होता है. India vs Pakistan के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले युजवेंद्र चहल, विराट कोहली (Virat Kohli), ऋषभ पंत ने पाक के गेंदबाज शाहीन अफरीदी से मुलाकात (Shaheen Afridi Virat Kohli Meat Before India vs Pakistan Cricket Match) कर हाल जाना और उनकी चोट के बारे में पूछते हुए खेल भावना का परिचय दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने ट्विटर हैंडल से शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के भारतीय खिलाड़ियों के मिलने-जुलने का वीडियो का पोस्ट करते हुए लिखा है.. The suspense is over! Let's listen to the conversation between शाहीन अफरीदी और कोहली.

पीसीबी द्वारा शेयर किए गए एक और वीडियो में चोटिल शाहीन शाह अफरीदी प्रैक्टिस ग्राउंड के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल सबसे पहले सामने से आते हुए दिख रहे हैं. चहल को देखकर अफरीदी खड़े होकर आपस में बात करते हैं. चहल भी उनका हालचाल लेते हुए खुशी-खुशी गले मिलते हैं. इसके बाद विराट कोहली, पंत और राहुल ने शाहीन अफरीदी की चोट का हाल जानने के लिए आपस में बातचीत की.

आपको बता दें कि दुबई और शारजाह में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक 13 मैचों में एशिया की शीर्ष छह टीमें एशिया कप ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी, जो 38 साल पहले संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया था. एशिया कप का शुभारंभ एक अच्छे समय पर किया जा रहा है. कोविड-19 महामारी ने एशिया कप को अंतिम बार 2018 में यूएई में आयोजित करने के बाद 2020 से 2022 तक स्थगित करने के लिए मजबूर किया. फिर, द्वीप राष्ट्र में भारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट के कारण एशिया कप को श्रीलंका से यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था.

अब, आस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप होने में लगभग 50 दिन बचे हैं. एशिया कप खेल के सबसे छोटे प्रारूप में खिताब की अपनी तैयारियों का परीक्षण करने के लिए हांगकांग को छोड़कर सभी पांच टीमों को एक शानदार मंच प्रदान करेगा. पाकिस्तान के महान वसीम अकरम ने स्टार स्पोर्ट्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह मेरी राय में अब तक का सबसे अच्छा एशिया कप होगा। पहले भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हुआ करते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश सहित सभी टीमें खतरनाक हैं। यह प्रतियोगिता एशिया की सभी टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्व कप से पहले अभ्यास है, और यदि आप जीतते हैं, तो यह सोने पर सुहागा होगा।"

टी20 विश्व कप से पहले पांच टीमों के लिए एशिया कप पर काफी कुछ निर्भर करता है। गत चैंपियन और सात बार के विजेता भारत बल्ले से अपने आक्रामक दृष्टिकोण को अंजाम देना चाहेगा, जिसने उन्हें बड़े मैचों वाली प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम दिए हैं. यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला (Ind Vs Pak Asia Cup 2022) काफी दिलचस्प होगा. दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाकर खेलेंगी.

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा, "उन्हें दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए (उन्होंने देर से दिखाया है)। जब मैं कोच था तब भी हमने चर्चा की थी कि हम शीर्ष क्रम में निडर होकर नहीं खेलते थे, हमारे पास निचले क्रम के खिलाड़ियों को देखते हुए। यह सही दृष्टिकोण है। अगर आप इस दृष्टिकोण से जीतना शुरू करते हैं तो आप बड़े मैचों में उस आत्मविश्वास को पा सकते हैं और उसी रणनीति का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत हैं।"

