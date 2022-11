सैन फ्रांसिस्को: दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग अगले साल फरवरी की शुरुआत में अपनी अगली पीढ़ी की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी एस23 लॉन्च (Samsung Galaxy S23 launch date) कर सकती है. 9 to 5 Google के मुताबिक, अपकमिंग सीरीज फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च होगी और बाजार में उपलब्धता की घोषणा बाद में की जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि टेक दिग्गज अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आगामी उपकरणों के लिए एक लॉन्च इवेंट (Samsung in person launch event) की मेजबानी कर सकते हैं. Samsung in person launch event . flagship smartphone series Galaxy S23 .

2020 के बाद कंपनी का यह पहला इन-पर्सन लॉन्च इवेंट होगा. इस बीच, चिप निर्माता क्वालकॉम ने पुष्टि की थी कि आगामी Samsung Galaxy S23 launch सीरीज वैश्विक स्तर पर एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर द्वारा संचालित होगी. Galaxy smartphones पारंपरिक रूप से क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल करते थे, जो यूएस जैसे चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध थे, जबकि अन्य बाजारों में एक्सिनोस वेरिएंट मिला.

क्वालकॉम के मुख्य वित्तीय अधिकारी आकाश पालकीवाला (Qualcomm Chief Financial Officer Akash Palkiwala) ने कंपनी के हालिया निवेशक कॉल के दौरान पुष्टि की कि आगामी सैमसंग गैलेक्सी एस23 मॉडल वैश्विक स्तर पर स्नैपड्रैगन चिपसेट द्वारा संचालित होंगे. इससे पहले, एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 5,000एमएएच की बैटरी हो सकती है. एक tipster ने आगामी एस23 अल्ट्रा की बैटरी की वास्तविक जीवन की छवि साझा की. डिवाइस के 6.8-इंच एमोलेड डिस्प्ले और तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने की उम्मीद थी.--आईएएनएस

