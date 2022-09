नई दिल्ली : गूगल ने गुरुवार को कहा कि अगले साल की शुरुआत से, यह उपयोगकर्ताओं को सूचित करेगा अगर उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फोन नंबर, ईमेल और घर का पता सर्च परिणामों में दिखाई देता है. कंपनी ने कहा कि 'आपके बारे में परिणाम' टूल गूगल सर्च से व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करना आसान बना देगा. टेक दिग्गज ने कहा, "अगले साल की शुरुआत में, यदि व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी के साथ नए परिणाम दिखाई देते हैं, तो आप अलर्ट का विकल्प चुन सकेंगे, ताकि आप उन्हें गूगल सर्च से तुरंत हटाने का अनुरोध कर सकें." Google new privacy feature . Google will inform you regarding personal information . Personal information can deleted via about you results tool .

नए टूल के अलावा, गूगल के फॉर्म-आधारित सिस्टम का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा विश्व स्तर पर निष्कासन अनुरोध भी किए जा सकते हैं. कुछ सर्च यूजर्स के लिए यह फीचर दिखने लगा है. इस नए टूल के साथ, यदि आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर का पता, ईमेल पता, फोन नंबर या गूगल सर्च पर कोई अन्य जानकारी मिलती है, तो बस प्रत्येक परिणाम के शीर्ष-दाएं कोने में दिखाई देने वाले तीन-बिंदु वाले ओवऱफ्लो मेनू पर क्लिक करें.

वर्तमान में, किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII) को हटाने के लिए, आपको एक गूगल सहायता पृष्ठ (Google Help page) पर जाना होगा और उस यूआरएल वाला एक फॉर्म भरना होगा जिसे आप सर्च परिणामों से हटाना चाहते हैं. गूगल सर्च से संपर्क जानकारी निकालने से वह वेब से नहीं हटती है, 'इसीलिए आप सीधे होस्टिंग साइट से संपर्क करना चाह सकते हैं, यदि आप ऐसा करने में सहज हों.' इस साल की शुरुआत में, गूगल ने व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी को हटाने के लिए अपनी नीतियों को अपडेट किया था.--आईएएनएस

