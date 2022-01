दुबई : संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य हवाई अड्डा परिसर में विस्फोट की खबर है. अबू धाबी पुलिस के बयान के अनुसार, अबू धाबी में तीन तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ है. आशंका ड्रोन से हमला किए जाने की है.

अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि हवाई अड्डा परिसर में लगी आग को मामूली है. आग अबू धाबी के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा एक्सटेंशन में लगी. यह अभी निर्माणाधीन है. अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी- ADNOC ने भी भंडारण परिसर के पास तीन पेट्रोलियम टैंकरों में विस्फोट की सूचना दी.

अबू धाबी पुलिस ने कहा, प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि छोटी उड़ने वाली वस्तु, जो ड्रोन हो सकता है, अबू धाबी में दो अलग-अलग क्षेत्रों में गिरे और विस्फोट के बाद आग लगी. पुलिस ने कहा कि विस्फोट से बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.

इससे पहले हूती आंदोलनकारियों ने दावा किया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया था. हूती आंदोलनकारियों का यह बयान राजधानी अबू धाबी में दो जगहों पर धमाकों के बयान के बाद आया है.

हूती विद्रोहियों का दावा, अबू धाबी पर किया हमला

अबू धाबी में अधिकारियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक संभवतः ड्रोन का प्रयोग कर दो जगहों पर धमाके किए गए हैं. हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारे ने कहा कि हूती आंदोलनकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा हमला किया है. उन्होंने विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि जल्द ही एक बयान जारी किया जाएगा.

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यूएई

बता दें कि अबू धाबी यूएई सरकार की राजधानी है और यहीं से देश की विदेश नीति का संचालन होता है. संयुक्त अरब अमीरात 2015 की शुरुआत से ही यमन में युद्ध (UAE at war in Yemen since 2015) कर रहा है. यमन सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रमुख सदस्य था. यमन की राजधानी पर कब्जा करने वाले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी गत 6 साल से अभियान चला रहा है. हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी पर कब्जा करने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित यमन सरकार को बेदखल कर दिया था.