मुरादाबाद: जिले में शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची का लापता (girl missing from outside house in Moradabad) हो गई. इससे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने बच्ची को बहुत तलाश किया. लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वॉड से बच्ची की तलाश में जुट गई.

जनपद के आसपास के क्षेत्र में पिछले एक महीने में बच्चा चोरी की काफी अफवाह उड़ी थी. जिसके बाद गांव और कस्बों में भीख मांगने वाले व्यक्ति को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में पीटा था. चार दिन पहले पाकबड़ा थाना क्षेत्र से एक 5 साल का बच्चा भी गायब हो गया था. इसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. वहीं, बीते शुक्रवार की शाम कुंदरकी थाना क्षेत्र के मिलक बहापुर गांव एक और 3 साल की बच्ची घर के बाहर से लापता (girl missing from outside house in Moradabad) हो गई.

लापता बच्ची के दादा ने बताया कि बच्ची के पिता राजेश कुमार, मां और दादी खेत पर गई हुई थी. घर पर बच्ची सो रही थी. सोकर उठने के बाद बच्ची की बुआ ने उसको खाना खिलाया. खाना खाकर बच्ची घर के बाहर खेलने चली गई. जब काफी देर तक बच्ची घर वापस नहीं आई और खेत से मां-पिता भी वापस आ गए. घर पर बच्ची को ना देखकर उन्होंने उसकी तलाश (3 year old girl missing in Moradabad) शुरू कर दी. आसपास के गांव खेत तालाब सब जगह बच्ची को तलाश किया. लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली. हताश होकर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी है.



