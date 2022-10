मेरठ: जिले में घर के सामने खड़ी कार में तीन सांप घुसकर (Three snakes entered car in Meerut) बैठ गए. सपेरे ने कई घंटे तक कार के सामने बीन बजाई, तब जाकर सांप बाहर आएं. इससे लोगों में भय है.

कार से सांप को बाहर निकालने के लिए सपेरे ने बजाई बीन

जागृति विहार स्थित कीर्ति पैलेस का मामला है. रविवार को यहां पॉश कॉलोनी में खड़ी कार में तीन सांपों को घुसते हुए लोगों ने देखा. सांपों को कार से बाहर निकालने के लिए पहले लोगों ने खुद प्रयास किया गया. लेकिन, सांप कार से बाहर नहीं आए तो लोग कार को ड्राइव करके मैकेनिक के पास ले गए. मैकेनिक ने भी कार के सारे पुर्जे खोल दिए. लेकिन, सांप फिर भी (Snake was thrown out of car in Meerut) बाहर नहीं निकले. उसके बाद कार को वापस लाकर घर के सामने खड़ा कर दिया. वहीं, सपेरा लगातार करीब 24 घंटे तक बीन बजाता रहा, जब जाकर सांप कार से बाहर निकले.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कॉलोनी में आए दिन सांप निकलते रहते हैं. इसका कारण यहां पास में बना नाला है. इस नाले में से सांप निकलकर लोगों के घरों में घुस जाते हैं. लेकिन, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया. सांपों का डर लोगों को हमेशा बना रहता है.



