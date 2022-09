औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र में गुरुवार को तीन दिन से लापता अजुर्न (19 साल) का शव (dead body recovered from haystack in Auraiya) मिला. अर्जुन का शव उसके घर के पीछे बनी कोठरी में भूसे के ढेर से बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि शव बोरे में मिला था.

फफूंद थाना क्षेत्र के मिरगवां में तीन दिन से लापता लड़के का शव (dead body recovered from haystack in Auraiya) मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें, 26 सितंबर की रात को अर्जुन (19 साल) घर से गायब हो गया था. अर्जुन के पिताजी का नाम जय सिंह है और वो मिरगवां थाना क्षेत्र के निवासी हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि वहां अर्जुन का शव पड़ा है. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बच्चे की मौत (Auraiya boy missing for three days died) की सूचना दी.



पढ़ें- औरैया में शिक्षक की पिटाई से नहीं हुई थी मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

अ

र्जुन (Auraiya boy missing for three days died) 25 सितंबर की रात परिवार के लोगों के साथ खाना खाकर घर के आंगन में सो गया था. अगली सुबह वह अपनी चारपाई पर नहीं मिला. इसके बाद परिजन उसे तलाशने लगे और नहीं मिलने पर परिजनों 28 सितंबर को फफूंद थाना में अर्जुन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस लगातार अर्जुन (Missing boy body found in Auraiya) को तलाशने में जुटी हुई थी. गुरुवार को उसकी लाश मिली. सूचना मिलते ही एसपी चारू निगम, एएसपी शिष्यपाल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे.



पढ़ें- पुलिस जीप में आग लगाने का वीडियो वायरल, मृतक के पिता समेत 285 लोगों पर FIR दर्ज